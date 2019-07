As Dez Mais

Quinta-feira, 11 de julho de 2019.

Primeira:

Cuidado!

Quando você estiver fazendo compra em atacados ou grandes lojas, esteja sempre atento e longe dos elevadores de cargas. Elas podem despencar na sua cabeça. Num grande atacado um desses guindastes manuais despencou matando uma pessoa.

Segunda:

As empresas de ônibus interurbanos e interestaduais continuam desrespeitando o ‘Estatuto dos Idosos’ sem medo nem receio da fiscalização dos Procons. Em Campo Grande idoso só consegue embarcar se pagar “meia”. Passagem grátis por aqui não passa de lenda.

Terceira:

Mesmo tendo o presidente da FETEMS entregado ontem aos deputados estaduais um parecer jurídico do órgão demonstrando, que a proposta de salário diferenciado para convocado é inconstitucional, deputados governistas votaram como o governo mandou. A FETEMS diz que vai entrar agora em rota de colisão com o governo.

Quarta:

A FETEMS denuncia os deputados: Antonio Vaz; Eduardo Rocha; Gerson Claro; João Henrique Catan; Marçal Filho; Onevam de Matos; Barbosinha; Evander Vendramini; Herculano Borges; Lidio Lopes; Márcio Fernandes; Renato Câmara; Cel. David; Felipe Orro; Jamilson Name; Londres Machado; Neno Razuk e Zé Teixeira, de votarem contra o Estatuto dos Servidores estaduais.

Quinta:

A Noruega que se orgulha em ser um dos países modelo em proteção ambiental está sendo desmascarada. O País do bacalhau é um dos principais exportadores de petróleo e gás do mundo. Eles protegem o deles e poluem o mundo.

Sexta:

O corpo do Jornalista Paulo Henrique Amorim está sendo velado na sede da ABI – Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro. Ele será cremado às 15 horas. A Rede Globo anunciou “discretamente” o falecimento do jornalista. Paulo Amorim deixou mulher, uma filha e dois netos.

Sétima:

Prefeito Marquinhos Trad baixou decreto proibindo a Águas Guariroba de cavoucar ruas já asfaltadas para depois remendá-las. A partir de agora a Águas terá a obrigação de asfaltar a quadra inteira. Já era tempo de uma atitude como essa. Esses “remendos” malfeitos da Águas ninguém merece.

Oitava:

Filho de 6 anos que mexeu na bolsa da mãe pra pegar 10 reais para comprar doces, apanhou com um triciclo e teve a mão queimada numa chapa de fogão de lenha. A mãe foi presa pela selvageria, mas já foi solta. Em compensação a criança está apreendida. Durma-se com um barulho desse.

Nona:

Se você é passageiro dessas linhas agonizantes de coletivos 80, 81, 82 e 87 tome muito cuidado. Punguistas estão batendo carteiras e bolsas, deixando as vítimas do péssimo transporte coletivo “mais lisas que bunda de santo”. É o preço que estamos pagando pelo servido deficiente de transporte coletivo na Capital.

Décima:

Dez vereadores dizem que vão andar de ônibus coletivo para verificar a qualidade dos serviços. A população acha que isso não vai adiantar e que tudo não passa de pura demagogia. Ouvindo o povo, eles acham que se os vereadores quisessem mesmo resolver a parada, abririam o setor para as vãs e a situação do transporte melhoraria. Como querem fazer soa demagogia perante a população.

CHICOTADA DO DIA!

Comenta-se que dia desses numa dessas “feijucas” feitas para salvar as finanças de colunistas, duas madames se reuniram para “pegar” uma dona de boutique famosa. Ela vendeu um vestido que seria “exclusivo” e na festa tinha outra madame com o vestido igualzinho comprado no mesmo lugar. Dizem que a coisa acabou com queixa na polícia e o famoso “Quero meu dinheiro de volta!”. Essas picaretagens na alta sociedade merecem hoje a nossa tripla chicotada.

