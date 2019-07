As Dez Mais

Terça-feira, 09 de Julho de 2019.

Primeira:

A prefeita de Corguinho Marcela Lopes do PSDB, decretou ontem luto oficial pelo falecimento de Sueli Duarte Coutinho, uma ilustre moradora da cidade. O marido da falecida é motorista da prefeitura; as filhas – uma Assistente Social e outra enfermeira – são da prefeitura; os genros da falecida também são funcionários da prefeitura. Não há como não decretar feriado.

Segunda:

Amanhã o TJMS vai publicar a liminar concedida pelo desembargador Ruy Celso Florence que derrubou as 8 horas de trabalho impostas aos servidores estaduais. O Governo do Estado vai recorrer para derrubar a liminar.

Terceira:

Ontem em Campo Grande faleceram três médicos: Dr. José Roberto Condelli: oftalmologista; Dr. Valter de Castro: clínico Geral e Dr. Júlio Lechuga Gasparoto: Pediatra aposentado. Além deles outro que partiu deixando saudades: O gaúcho Gastão que desde janeiro lutava contra um câncer.

Quarta:

O deputado Federal Dr. Fábio Trad, em discurso na tribuna do Plenário da Câmara, denunciou os descalabros praticados pelo Ministério Público estadual, condenado a pagar indenização ao ex-governador Zeca do PT por “danos morais”. Fábio criticou a liberação de nomes de pessoas em operações espetaculosas, que na Justiça sempre acabam inocentadas.

Quinta:

A violência em Dourados é assustadora. O filme do Homem-Aranha que estava sendo projetado ontem numa sala de cinema no Shopping daquela cidade, terminou com um morto e um preso. Um bioquímico discutiu por causa de lugar na sessão e o pai de uma menina “lascou fogo” no briguento, matando-o durante o filme.

Sexta:

A coisa não está muito diferente lá por Porto Murtinho onde a violência diz ser patrocinada pelo prefeito da cidade. Guaxebas denominados “seguranças” tem andado armado e passando fogo em pessoas da população. Um horror.

Sétima:

A Operação “Balcão de Negócios” de ontem em Aquidauana, prendeu pessoas, divulgou nomes, mas vai pagar caro pelos exageros. Um dos presos, há 5 anos não estava mais na Polícia Civil e nem qualquer contato com o serviço interno da delegacia de onde sumiu 101 quilos de cocaína pura.

Oitava:

Os partidos políticos estão trocando ‘figurinhas’ e ‘garrafas’ no sentido de se ajustarem às eleições de 2020. Ricardo Ayache deu visibilidade ao PSB e é tido como excelente candidato a prefeito ou a vice. O que ele vai ser ninguém sabe, mas que está sendo cobiçado por todos isso é pura verdade.

Nona:

O ex-ministro e ex-deputado Federal Antônio Delfim Neto classificou os governadores que tiraram seus estados da Reforma da Previdência como “babacas”. Disse mais: “Vão se arrepender de terem feito isso!”.

Décima:

No Jd. Centro-Oeste a bala comeu na Rua Araraquara. Dois homens executaram a tiros um adolescente de 17 anos na frente da sua família. Gabriel Henrique da Silva morreu na hora. A polícia acredita em dívida por drogas. Esse é o retrato de uma cidade que se torna cada vez mais violenta.

CHICOTADA DO DIA!

Alcides Bernal ainda não percebeu que “Em porta de político sem mandato nem o vento bate”. Se a regra é essa, imaginem então “em porta de político sem mandato, cassado e banido por 8 anos da vida pública”. Essa dele tentar se segurar na presidência estadual do Partido Progressista não passa de uma maluquice que coloca em risco a vida política do PP em nosso estado. Mas, em se tratando de Bernal pode se esperar de tudo isso e muito mais. Merece uma tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Celina Maiolino, Fernando Esgaib, Deborah Passarelli, Marco Aurélio Rocha, nossa sempre querida Dra. Lourdes Rondon, Vera Lopes Dias, A sempre bela Nair Rech e Paula Moraes.

MEUS AMIGOS!

Roberto Rech; Caetano e Vavi que foram curtir o frio em Campos do Jordão; Rocha do Rest. Hong Kong; Minha amiga Perpétua que esteve num giro turístico pelo Nordeste; Dr. Marcelo Salomão; Dr. Amilton Plácido da Rosa; Pastora Michela; Diana Duim de Terenos; Sargento Bethânia.

