As Dez Mais

Segunda-feira, 8 de julho de 2019.

Primeira:

Que a nossa Seleção venceu o Perú todo mundo sabe. Que somos campeões da Copa américa por 9 vezes todo mundo sabe. Mas que o Bolsonaro foi vaiado por metade do Maracanã ninguém sabe, ou poucos se importam. O importante foi o 3 a 1 no Peru.

Segunda:

Faleceu ontem de fulminante infarto do miocárdio o médico oftalmologista Dr. José Roberto Condelli, da Clínica de Olhos. Seu corpo está sendo velado no Cemitério Jd. Das Palmeiras. Agora a tarde a Clínica não estará em funcionando.

Terceira:

O piloto Benedito Fernando Ricci, de 59 anos, o “Fernandão”, que faleceu ontem em pleno voo quando pilotava um King Air pertencente a uma empresa com atividades agropecuárias em nosso Estado, será sepultado hoje em Rio Claro-SP. Ele morreu em voo. O copiloto do avião conseguiu fazer um pouso de emergência em nosso aeroporto. Ninguém se feriu.

Quarta:

Em Porto Murtinho o irmão de um segurança da MG, uma espécie de “jagunços” que prestam serviços à Prefeitura daquela cidade, assassinou um cidadão com um tiro de 38 na cabeça. Duas mulheres discutiram por causa de uma galinha e a briga terminou em assassinato.

Quinta:

Hoje as temperaturas começam subir em todo estado. A frente fria perde força depois de fazer gear em 24 cidades. Tivemos mínimas de 1 grau negativo com sensação térmica de 3 graus negativos. Hoje Campo Grande amanheceu com 6 graus.

Sexta:

Nas cidades de Ponta Porã, Amambai, Bela Vista tivemos temperaturas negativas. Em Cassilândia, Costa Rica, Itaquiraí, Coxim, Jardim, Juti, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Bonito tivemos temperaturas próximas de zero grau.

Sétima:

Megasena de sábado acumulou novamente. Dezenas sorteadas: 03 – 19 – 34 – 44 – 56 e 58. Quarta-feira novo sorteio. Não esqueça de fazer a sua “fezinha”.

Oitava:

No comando do Governo do Estado de hoje até amanhã estará o presidente do TJMS, Dr. Paschoal Carmelo Leandro. Ele assumiu depois que o governador Reinaldo Azambuja viajou para Assunción, juntamente com o vice-governador Murilo Zauith e o presidente da Assembléia Paulo Correia, que foram discutir e acertar detalhes sobre segurança, agricultura e pecuária além da Rota Bioceânica.

Nona:

O Senado da República faz hoje uma Sessão Solene em homenagem aos 111 anos da imigração japonesa para o Brasil. Será relembrada a chegada da “primeira leva” no navio Kasato Maru, em junh0 de 1908, que trouxe 700 japoneses para trabalhar no interior de S. Paulo. Atualmente são 2 milhões de japoneses e seus descendentes.

Décima:

A Polícia Federal descobriu que o Guarda Municipal Marcelo Rios tinha num pen-drive fotos e documentos de um produtor rural de Bonito que seria “a próxima vítima” do bando de pistoleiros cujo arsenal foi apreendido numa casa no bairro Monte Líbano em Campo Grande.

CHICOTADA DO DIA!

Pesquisa DATAFOLHA realizada entre 4 e 5 deste mês com 2.860 pessoas em 136 cidades, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, constatou que só 33% dos brasileiros acreditam que o trabalho de Bolsonaro nestes 6 meses é ‘ruim’ ou ‘péssimo’. Bom/ótimo caíram de 59 para 51%. 61% acham que Bolsonaro está fazendo menos do que o esperado. Bolsonaro – segundo a pesquisa – está pior que Fernando Collor, FHC, Lula e Dilma. Isso merece chicotada!.

