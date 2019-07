As Dez Mais

Sexta-feira, 04 de Julho de 2019.

Primeira:

Há duas possibilidades quanto aos vazamentos das conversas do ex-juiz Sérgio Moro: hackers internacionais, particularmente russos ou o chamado “fogo amigo” este último o mais provável.

Segunda:

Quem deu um “cacete” legal na sessão de ontem que votou o relatório da Reforma da Previdência foi a ex-senadora e agora deputada Federal Gleisi Hoffmann. Mulherzinha topetuda e boca dura sapateou sobre os engravatados que formaram a tropa de choque do Capitão.

Terceira:

Na visita que fez ao Japão o presidente Bolsonaro dispensou a suíte presidencial. Ficou num quarto de casal junto com o filho e pagou US$ 100 dólares. Essas coisas espartanas do nosso Presidente precisam ser exaltadas e divulgadas. Parabéns!.

Quarta:

Faleceu ontem de fulminante ataque cardíaco o empresário José Otílio Mota Albuquerque, diretor-presidente da Destilaria de Álcool Rio Amambai da cidade de Naviraí. Zé Otílio era uma graça de pessoa, foi ex-gerente do Banco Cidade em Campo Grande e era genro do falecido Euclides Fabris, ex-prefeito de Naviraí.

Quinta:

Na estatística da Radiosnet sobre as emissoras “Mais Ouvidas” em Campo Grande, a Difusora/FM-101.9 terminou junho em 1º lugar com 152. 624 acessos; 2ª a Globo/FM com 42.753; 3ª a Capital/FM com 35.884; 4ª a Novo Tempo;FM com 8.735; 5ª a Cidade/FM: 8.323 e a 6ª colocada: Blink/FM com 7.543.

Sexta:

Apesar da grana curta a Unidade do Hospital do Trauma acolheu de setembro/julho 3.601. São quase 9 mil pacientes e poderia ter acolhido mais se o Ministro da Saúde “que é daqui” tivesse enfiado a mão no bolso e liberado mais verbas.

Sétima:

O prefeito Marquinhos Trad marca hoje mais um gol de placa na sua administração desburocratizando de vez a construção civil nesta Capital. Para construir até 500 metros quadrados basta preencher on-line uma declaração com informações sobre a obra. Parabéns!.

Oitava:

Na Capital saiu um “solzinho” só pra enganar. Meteorologistas alertam para um frio de rachar proveniente da frente fria que se encontra estacionada sobre Mato Grosso do Sul. Dizem que no domingo Pinguim vai ter que tomar conhaque pra aguentar o ‘baraiado’.

Nona:

E o Bernal, mesmo banido da vida pública por 8 anos insiste em não largar o osso. Mijou “pra trás” e quer continuar na presidência do Partido Progressista até agosto quando o partido fará convenção. Bernal se diz “traumatizado” com as cassações sofridas e quer pelo menos uma chance de terminar seu mandato.

Décima:

A tropa da Polícia Militar reclama da falta de estrutura e abandono do Comandante-Geral. Não recebem fardas há 3 anos. Viaturas estão sucateadas. Grande parte da tropa está acometida de doenças entre elas a depressão que já teria levado vários policiais ao suicídio. A AOFMS pediu através do seu presidente a renúncia do atual comandante-geral e do secretário da Sejusp.

CHICOTADA DO DIA!

Empresário desconfiou da mulher que passou a deixar o carro na garagem e sair com um Uber. Um dia, ela chegando em casa tarde da noite o maridão descobriu que “o que seria aplicativo era na verdade o carro do amante da mulher”. O caso ferveu e o final da história todo mundo sabe. Essa de usar aplicativo para sair de casa já é velha, mesmo assim merece hoje nossa “tripla” chicotada.

