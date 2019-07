As Dez Mais

Quinta-feira, 04 de Julho de 2019.

Primeira:

Estão dizendo lá por Brasília que o “raqueamento” do celular do Ministro Sérgio Moro teria sido uma operação internacional ligada à Rússia. De qualquer forma o ex-juiz Federal está numa saia justa. Na poderosa CCJ onde ele foi ouvido por “sete” horas, um deputado Federal do Psol do Rio o chamou de “Juiz ladrão”. Moro se levantou e saiu, terminando a entrevista.

Segunda:

Paciência de povo tem limites e Bolsonaro viu isso na noite de terça-feira quando a Seleção Brasileira deu um “chocolate” nos ‘hermanos’ argentinos ganhando a partida por 2 a zero. Bolsonaro adentrou ao estádio e ao invés de aplausos tomou uma vaia tamanho família.

Terceira:

Aqui no Estado o governador Reinaldo Azambuja,viajou em comitiva para o Paraguai. Na caravana viajaram: Murilo Zauith e o presidente da ALMS, Paulo Corrêia. Quem assumiu o cargo por dois dias foi o Des. Pascoal Leandro..

Quarta:

Mãe desnaturada pegou o filho de 5 anos à vassouradas e foi presa em flagrante. Em 2012 ela torturou uma idosa de 84 anos onde ela trabalhava como cuidadora. Contra essa desmiolada já existem 4 boletins de ocorrência por violência.

Quinta:

A pauta bomba na Câmara foi a revolta de moradores das vilas Nasser e Coophasul contra o vereador sensacionalista Vinícius Siqueira que simplesmente se coroou de “defensor perpétuo, supremo e único” dos dois bairros. Nesses bairros dizem que o povo quer ver o ‘capeta’, mas não querem ver o vereador.

Sexta:

O prefeito de Aral Moreira mandou cortar 30% dos salários dos servidores municipais. Em alguns casos o corte chegou a R$ 300 reais. Os 600 servidores não querem ver o prefeito nem pintado de ouro. Agora atentem para o nome do prefeito que fez isso: Wilson Mordomia, do PROS.

Sétima:

Mendigos “se pegaram” no Centro Pop da rua Maracaju na tarde de ontem. A discussão foi curta como ‘coice de porco’ e um deles foi esfaqueado. O agressor foi preso por seguranças do local. Dizem que a briga era para repartir um “corotinho”.

Oitava:

O Regime Aberto desta Capital, já famoso e conhecido como “Navio Negreiro” deverá ser desativado. A orientação segue aconselhamento do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. A ordem foi dada há algum tempo, mas ninguém obedeceu a orientação. Tomara que essa vergonha social seja realmente fechada antes que exploda.

Nona:

Reduzir as filas e melhorar o atendimento é a meta da Secretaria de Saúde do Município de Campo Grande. Estuda-se o pagamento aos médicos por produtividade e a extinção da jornada médica de 20 horas.

Décima:

Há duas semanas moradores da Rua José Pedrossian, no bairro Paulo Coelho Machado, denunciam que as lâmpadas de iluminação pública não se apagam. É a imagem do desperdício que é paga pelas contas dos que tem e pagam e dos que não tem e pagam do mesmo jeito. Isso é uma vergonha. Merecem a tripla chicotada do dia.

CHICOTADA DO DIA!

O pior homem é o sem palavra. O Partido Progressista está prestes a explodir. Alcides Bernal que está cassado e banido da política por 8 anos, disse que entregaria o partido, mas na ‘hora agá’ mijou pra trás que nem vaca. A tendência do PP é esvaziar. Dizem que o PTB está de portas abertas para receber os descontentes. Por dar a sua palavra e não cumprir Bernal recebe hoje, publicamente nossa tripla chicotada.

Aniversariantes do dia!

José Carlos Ramai, Graziele Campos Vera, Marily Loureiro, Erica Patrícia, Regina Costa Aoki, Thayane Santiago Ramos, Ana Paula Miglioli, Vivian Correia Struk Sarian e Marcelo Pacheco Cançado.

MEUS AMIGOS!

Edicarlos da FM Alto Paraguai em Porto Murtinho; Vanderlei Cabeludo, Radialista João Bosco de Medeiros, Dr. Albino Romero, Ivanor, servidor estadual no Parque dos Poderes; Ziegfried Janzen nosso ouvinte em Palmas-TO, Roberson Moureira em Ribas do Rio Pardo, Gedilce do Ass. Patagônia; Edil Albuquerque; Davi Figueiro; Empresário e engenheiro Aeronáutico Pedro Teruel; Marcão do Gugu Lanches; Vera Lúcia Amorim; Andréia e Gilmar Olarte.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui

