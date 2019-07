As Dez Mais

Quarta-feira, 03 de Julho de 2019.

Primeira:

Deve cair a lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifícios para não ferir os ouvidos de cães e gatos. A tese que o STF vai discutir está calcada no fato de que “municípios devem legislar suas questões ambientais em consonância com os demais entes federados”.

Segunda:

Apesar do ‘segredo de Justiça’ sabe-se que uma operadora de telefonia celular foi condenada a pagar mais de R$ 2 milhões a título de indenização por cobrar de cliente serviços não prestados. É a maior indenização paga no Brasil.

Terceira:

O juiz de Direito Albino Coimbra Neto publicou segunda-feira uma Portaria autorizando colocar tornozeleira em quem for condenado a pena máxima de até 6 meses. Fala-se agora no fechamento do chamado “Regime Aberto” nesta Capital.

Quarta:

O presidente da OAB/MS, Mandour Karmouche vai ter hoje um “tet-`-tet” com o juiz Albino Coimbra Neto. O presidente da Ordem quer explicações “por que” a Vara de Execuções Penais desta Capital mantém pessoas presas se as penas já estão vencidas.

Quinta:

O fato de manter 20% de presos ilegais no Sistema Carcerário de Mato Grosso do Sul já chegou ao Congresso e poderá ser alvo de um pronunciamento na Câmara Federal em Brasília. Aviso aos navegantes: Vem tempestade pela frente. Podem preparar seus guarda-chuvas e galochas…

Sexta:

Ladrõeszinhos que furtaram ferramentas na Cotolengo desta vez vão se dar mal. O bagulho vai ficar doido. Tem ‘disciplinas’ procurando os caras. Se encontrados vão pra cantoneira. Se forem inteligentes que devolvam os equipamentos roubados e estaremos conversados.

Sétima:

Servidores estaduais podem sacar hoje seus salários. O Governador Reinaldo Azambuja mandou depositar ontem. O governo segue pagando em dia e antes do prazo.

Oitava:

A ANAC autorizou a ontem outra empresa aérea de baixo custo – a Flaybond – a operar no Brasil. Vai fazer três voos semanais entre Buenos Aires e Rio de Janeiro. É a terceira empresa de baixo custo estrangeira a operar no Brasil.

Nona:

Um advogado de 61 anos arrematou um imóvel em um leilão em Bariri-SP. Quando foi tirar a metragem da casa o dono do imóvel Cyro Cesar de Aguiar, de 66 anos, matou o arrematante com um tiro certeiro. Depois do crime o ex-dono do imóvel fugiu, mas foi preso pela Polícia Militar.

Décima:

Delcídio do Amaral foi totalmente inocentado pelo STF porque usaram contra ele provas ilegais. Esteve hoje no meu programa e vai voltar à política. Deixou nas entrelinhas que será candidato a Governador em 2022. A entrevista foi show.

CHICOTADA DO DIA!

A Polícia Militar precisa reciclar urgentemente seu pessoal e fazer programas que entendam as dificuldades que nossos policiais enfrentam. Neste ano cinco policiais se suicidaram acometidos por depressão. O Comando Geral precisa entender que polícia não se faz apenas com armas e veículos. Nada disso tem valor sem um policial motivado. Isso merece uma chicotada.

