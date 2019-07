As Dez Mais

Terça-feira, 02 de julho de 2019.

Primeira:

Vinte por cento da população carcerária de MS está com penas vencidas há meses, mas a Vara das Execuções Penais não emite alvarás de soltura, gerando grande revolta interna em nossos presídios. A panela de pressão poderá explodir.

Segunda:

Falando ainda do falido Sistema Carcerário de Mato Grosso do Sul: não se entende “como” o Sistema Aberto já deixou de existir no interior, mas sobreviveu à extinção em Campo Grande, mesmo em condições precárias e desumanas. Aquilo é um moderno “Navio Negreiro” em pleno Século XXI.

Terceira:

Reunião realizada nesta manhã na OAB/MS, constatou-se que todo o emperramento do Sistema Carcerário desta Capital está resumido na 2ª Vara de Execuções de Penais, onde o responsável é o juiz Albino Coimbra Neto. O cartório dele simplesmente não funciona.

Quarta:

Um passarinho me contou agora pela manhã, que o desembargador Dr. Luiz Gonzaga está preocupado com as denúncias contra a Vara de Execuções Penais, cujos processos não andam. Estuda-se uma correição naquele cartório. Como juízes são inamovíveis, é provável que venham “promoções”…

Quinta:

E ATENÇÃO!

Pressionado com as denúncias de Boca do Povo e FM-101.9 o juiz Albino Coimbra Neto, responsável pela Vara de Execuções Penais, assinou ontem portaria estabelecendo que “Quem for condenado menos de 6 meses não mais irá para o ‘Regime Aberto” e terá que usar tornozeleira eletrônica. A Agepen já recebeu a portaria.

Sexta:

Enrolados com a Justiça brasileira estão: 28 senadores e 97 deputados federais. É por isso que o presidente Bolsonaro não consegue fazer a coisa andar no Parlamento. Esse “é” o nó górdio do sistema político brasileiro.

Sétima:

Será sepultado hoje o tenente-coronel da PM. Oeliton Santana de Figueiredo, que se matou ontem com um tiro na boca que lhe estourou os miolos. Ele era filho do sargento do DOF Ilson Martins Figueiredo, que era o Chefe de Segurança da Assembléia Legislativa, e que foi fuzilado com 18 tiros. À família enlutada nossos pêsames.

Oitava:

O tenente-coronel PM. Figueiredo sofria de depressão. Estava numa crise aguda da doença. A depressão vem atacando com força as fileiras da nossa gloriosa Polícia Militar. Dia 16 de Junho, o sargento da Cavalaria da PM, Ricardo Lopes Paulino, acometido por depressão, também se suicidou.

Nona:

O PSL se distancia cada vez mais dos seus deputados, e poderá perder o deputado federal Dr. Luiz Ovando e o deputado estadual Coronel David. A presidente do PSL em nosso estado a senadora Soraya Tronicke sequer convidou-os para a convenção que será realizada neste fim de semana. A saída dos dois está se tornando irreversível.

Décima:

O Ministério da Saúde resolveu dobrar o valor dos repasses para as Unidades Básicas de Saúde que funcionam em horário estendido. Ao todo 26 unidades serão beneficiadas. Cada equipe poderá atender em regime de até 75 horas.

CHICOTADA DO DIA!

Um ladrão entrou na Cotolengo e roubou duas roçadeiras e outros equipamentos. Esse “rato” volta-e-meia dá uma andadinha por lá fazendo o mal à uma Instituição que só faz o bem. Esse ladrãozinho de merda merece hoje a nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Ex-governador Dr. André Puccinelli; Dani Fim; Joana, do Midiamax; Dra. Carolina Albuquerque Arroyo; Zoroastro Coutinho Neto; Wilmara Rios; nosso querido Dr. Radi Jafar; Dr. Rpberto de Oliveira Silva Junior, nosso querido “Beto” e Cristina Zaparolli.

MEUS AMIGOS

Mj. Penrabel do Corpo de Bombeiros que cumprimenta os amigos e colegas de farda pelo DIA DO BOMBEIRO comemorado hoje nacionalmente; Pessoal da SPA CALHAS; Edson Lima da Atalaia-FM; Alexandra do Cons. Embracon; Dr. Renato Zancanelli, da Agência de Habitação do Município (EHMA); Enfermeira Socorro; Betinho Figueiró; Dr. Vagner Leão; Aline Tagliaferro; Pe. Edson do Cotolengo; Dr. Gutemberg Gatti; Ana Burile da Fundação Rotária.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

