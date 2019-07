As Dez Mais

Segunda-feira, 01 de Julho de 2019.

Primeira:

O sequestro de mentirinha de um avião Cessna em Paranaíba demonstrou a existência de falhas na segurança aérea da FAB. Voando a até 100 metros de altura qualquer avião pequeno pode sair ou entrar no espaço aéreo brasileiro sem ser importunado pela temida “lei do abate”.

Segunda:

O piloto Edmur que levou os pseudos sequestradores do avião de Paranaíba, provou sua teoria de burla à segurança de voo em nosso estado. Edmur já esteve enrolado com contrabando de eletrônicos e narcotráfico três vezes. Não se pode negar que ele é um “Áz” da aviação, embora para o mal.

Terceira:

A Polícia Civil deverá reabrir a morte ainda não desvendada do ex-vereador de Aquidauana Valdir Catcarth, depois da extorsão ao prefeito de Tacurú. Um dos envolvidos, na época do assassinato de Catcarth que chegou a ser preso, seria o “chefe” dos picaretas que tentaram lesar o prefeito.

Quarta:

Gasolina está R$ 0,02 centavos mais barato a partir de hoje. A base de calculo ficou menor. O etanol deve ficar R$ 0.03 mais barato. No fundo isso é pra dar notícia porque para os consumidores essas reduções nada influenciam.

Quinta:

Falando em combustíveis a Petrobras quer vender 8 refinarias e isso reduzirá a capacidade de refino da estatal, mas que pretende tirar o monopólio da estatal que faz da prospecção e extração ao refino. É preciso abrir o mercado.

Sexta:

A passeata em Campo Grande, em apoio ao ex-juiz Sérgio Moro, atual Ministro da Justiça, não foi aquela Brastempo. Os petistas – que são contra Moro – dizem que todos cabiam num fusca. Outros acham que é exagero da torcida contraria, mas que foi uma passeatinha isso não se pode negar.

Sétima:

Avaliada em 5,6 milhões a cocaína encontrada com o sargento da FAB em Sevilha, na Espanha. Bolsonaro lamentou que o sargento não tivesse sido pego na Indonésia. Lá, para esses crimes, a pena é de morte.

Oitava:

A Paraná Pesquisa mostrou que 52,1% dos entrevistados consideraram “um erro” Moro ter se tornado ministro de Bolsonaro. 40,7% acreditam que Moro “acertou” ao assumir o Ministério da Justiça.

Nona:

Quem “a-rra-sou” no acordo histórico com a União Européia foi a ministra Tereza Cristina. Ela sempre acreditou nessa possibilidade, mas para aqueles que já estão soltando fogos é bom lembrar que Esse acordo somente se efetivará daqui a dois anos.

Décima:

E nossos rios voltaram a sorrir com a volta dos peixes. Mesmo assim os empresários de turismo continuam bicudos porque o setor está parado com a chamada ‘taxa zero’. Os dourados voltaram com força nos rios Paraguai, Miranda e Aquidauana. Por enquanto o que está valendo é o ‘pesque e solte’.

CHICOTADA DO DIA!

Tá esquisito esse negócio da megasena. Os resultados estão acumulando com muita frequência e dá até pra desconfiar. A megasena de sábado acumulou de novo com os números 8 – 18 – 20 – 24 – 36 e 45. Vamos exorcizar esses mais resultados e meter no lombo dessa bruxa pelo menos três chicotadas pra ver se espantamos essa fase de maus resultados.

Aniversariantes do dia!

Maria Lucia Mandetta, Paulo Roberto Barros, Nelly Braga, Flavia Buainaim, Ronald Kanashiro, Irany Caovilla, Maria do Carmo Rondon e Maurício Vanderlei.

Meus amigos!

Junior Avesani da Bamboa; Chileno dono do Vitão Assados, Fotógrafo Roberto Higa.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuui.

