As Dez Mais

Sexta-feira, 28 de junho de 2019.

Primeira:

Em Porto Murtinho a saúde está na UTI. Pior é que por lá reclamar é correr risco de vida. Os “bate-paus” do prefeito estão sempre prontos a descer a guasca na população.

Segunda:

O sequestro de um monomotor em Paranaíba continua dando buxixo. O piloto que virou herói por alguns dias e o guarda do aeroporto foram presos. Estavam mancomunados para fazer uma viagem clandestina disfarçada em sequestro. A dupla de velhinhos “transviados” já está fora de circulação.

Terceira:

Juristas estão soltando fogos com a aprovação do projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade de juízes e promotores. Para o senador Nelsinho Trad “a democracia saiu fortalecida”. Vai chover ações denunciando juízes e promotores por sentenças abusivas e até prisões ilegais.

Quarta:

Na mira dos denunciantes está o juiz titular da Vara de Execuções Penais desta Capital. Ele não se preocupa em soltar presos que já cumpriram suas penas. Como isso é “abuso de autoridade”, o herói de hoje poderá ser o denunciado de amanhã. Eu acho é pouco.

Quinta:

Presos do regime aberto de Campo Grande estariam sendo impedidos de sair no final de cada mês para engrossar as estatísticas em benefício do Sistema Carcerário. O regime aberto, que no interior não mais existe, sobrevive na Capital como se fosse um “zoológico humano” para mostrar que aqui esse desumano sistema funciona.

Sexta:

Dois guardas municipais envolvidos com aquele arsenal encontrado numa casa no Monte Líbano podem voltar à prisão, levando junto um motorista de aplicativo. Há uma pressão para prendê-los novamente. O assunto que parecia estar esfriando tem muita gente querendo requentá-lo.

Sétima:

A prefeita de Dourados Délia Razuk denunciou estar sendo vítima de “campanha suja” nas redes sociais. Pessoas estariam postando considerações mentirosas e jocosas contra sua administração e sobre ela pessoalmente.

Oitava:

A OAB/MS aprovou e elogiou o processo que criminaliza o abuso de autoridade aprovado pelo Senado. Mansour Karmouche disse ser necessário colocar um freio nesse negócio de “metade dos juízes e promotores se acharem Deus, e a outra metade terem certeza de que realmente são”. O peso da advocacia e respeito àqueles que procuram a Justiça adquire relevância e vai obrigar juízes e promotores a serem mais céleres nas suas decisões.

Nona:

Caiu a aprovação do presidente Bolsonaro. O que era 35% em abril, despencou para 32% em junho. Os gráficos indicam tendência de queda, segundo o IBOPE. A pesquisa foi encomendada pela CNI – Confederação Nacional da Indústria. No ítem “confiança”, 51% declararam não mais confiar em Bolsonaro.

Décima:

O maior índice de ‘ruim’ e ‘péssimo’ de Bolsonaro está na nossa região Centro-Oeste: O que era de 20% subiu para 33% em abril.

CHICOTADA DO DIA!

Chato que virou motorista de táxi no exterior e que agora finge ser artista de televisão não anda dando sossego para pessoas que não aceitam sua proximidade. Tem insistido em frequentar lugares e forçado a amizade daqueles que não querem vê-lo nem pintado de ouro porque “o” conhecem. A insistência o torna mais chato do que já é, e pela falta de “semancol” ele recebe hoje “de graça” a nossa tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA\!

Lia de Sena Maksoud; Diogo Wendling; Luci Doris Bor; Dr. Lauro Corsi Filho; Samyra Vasconcelos e Jeovana Bernardes.

MEUS AMIGOS!

Marcelo Salomão do Procon/MS; Raimundo Alves Carrelo e E. Leopoldina que comemoram hoje 51 anos de feliz união; Gordo, Ney, Cezar, Bileu, Nicole e caminhoneiros da Borracharia RF, no Posto Locatelli; Lincoln Fonseca; Prof. Marmo; Marco Aurélio; Nosso querido Tião Fotógrafo; Rose Jbaile; D. Elizete Zeze de Camargo; Elenir; Lobó do Canguru; Dr. Ayres Gonçalves; D. Beth e Luciano da Metallu e Cel. Azamor.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.

Comentários