As Dez Mais

Quinta-feira, 27 de junho de 2019.

Primeira:

Hoje é o Dia Estadual da Padroeira de Mato Grosso do Sul: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A lei que instituiu este dia foi feita pelo ex-deputado Dr. Paulo Siufi.

Segunda:

Um microcelular virou objeto de desejo de todo mundo. Ele é do tamanho de uma tampa de caneta e cabe folgadamente na palma da mão. É um micro-objeto da mais alta tecnologia. Até eu quero um.

Terceira:

Faleceu o empresário Helder Molina. Nas redes sociais usava o pseudônimo de Dom Molina. Estava dormindo quando foi acometido por um fulminante infarto do miocárdio.

Quarta:

Faleceu terça e foi sepultada ontem a sra. Elzita Santa Cruz. Ela tinha 105 anos e passou boa parte da vida fazendo uma pergunta às autoridades: “Onde está meu filho?”. Fernando Santa Cruz – filho dela – foi preso por órgãos da Ditadura Militar em 1974 e sumiram com ele. O corpo nunca foi encontrado.

Quinta:

Importunado com as gozações nas redes sociais dos erros ortográficos nas sinalizações de solo, o prefeito de Sidrolândia mandou apagar os crassos erros cometidos por seus funcionários. No cruzamento das ruas Agílio dos Santos com Evaristo Roberto Ferreira um deles trocou o “Pare” por “Prae”. Foi uma sarrada só no prefeito.

Sexta:

Transferida ontem “ex-officio” da Corregedoria da Polícia Civil para a Delegacia Geral a delegada Rosely Aparecida Molina. Para o cargo que ela ocupava foi nomeado o delegado Jairo Carlos Mendes, que estava lotado no 5ª DP.

Sétima:

A poderosa CCJ do Senado, aprovou ontem, o projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade praticado por juízes e procuradores. O projeto de lei ganhou celeridade depois que o site The Intercept Brasil, divulgou mensagens trocadas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol.

Oitava:

De 19 vereadores na Câmara Municipal de Dourados, cinco foram afastados do cargo e apenas ‘um’ – o ex-prefeito Braz Mello – conseguiu voltar.

Nona:

Prefeito Marquinhos Trad andou sumido dias atrás, e não era sem motivo. Ele foi acometido por uma fortíssima cólica de rins que o obrigou a ficar alguns dias no estaleiro.

Décima:

20% dos presos de Mato Grosso do Sul já cumpriram suas penas, mas encontram-se reféns da falta de expedição de seus alvarás de soltura, emperrados no excesso de burocracia e lerdeza do Cartório da Vara de Execuções Penais. Uma vergonha.

CHICOTADA DO DIA!

O Comando da Aeronáutica vai expulsar o sargento da FAB que integrava a Comissão de Assessoramento do Presidente Jair Bolsonaro, e em cuja mala levava 39 quilos de cocaína. Esse mau elemento, traficantezinho de merda, está preso em Sevilha/Espanha. Merece a nossa tripla chicotada do dia.

ANIVERSARIANTES DO DIA

Nossa querida e simpática Aline abrão, uma das mulheres mais elegantes desta Capital; Ricardo Koim; Mônica Barros Reis; Eduardo Velasco; Maurílio de Souza; e nosso querido Antoninho Vendas.

MEUS AMIGOS!

Perssoal da Cooperativa de Campo Grande: Antônia, Sr. Zé, Ricardo, Viviane, Saladão, Rose, Morcegão, Eloy, Carlos, Paraná, Diego, Osvaldo, Wilson, Dinho, Sérgio, Marcos, acero e Lizandra; Pessoal da Ipanema Serviços de aviação do Aeroporto Teruel: Ademilson, Evandro, André Garcia, Tuca e Nelson Borges.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.

Comentários