As Dez Mais

Terça-feira, 25 de Junho de 2019.

Primeira:

A OAB/MS prometeu denunciar os desmandos que estão acontecendo nas nossas prisões onde cerca de 20% dos presos estão com seus alvarás vencidos sem que a Vara das Execuções expeçam seus alvarás.

Segunda:

Entrevistado nesta manhã no programa BOCA DO POVO/FM-101.9, o presidente da Ordem Dr. Mansour Karmouche prometeu que os desmandos vão acabar ou a Ordem promete denunciar os responsáveis pelos cárceres ilegais nas prisões deste estado.

Terceira:

A Assembléia Legislativa realiza hoje a partir das 19 horas no Plenário Júlio Maia a homenagem aos 40 anos da instalação da Assembléia Estadual Constituinte em nosso Estado. Dos 18 deputados da época, apenas 13 continuam vivos.

Quarta:

O Governador do Lions Clube, Dr. Ulisses Duarte, esteve hoje no programa BOCA DO POVO na 101.9 e deu uma aula sobre o Poeta Castro Alves. Foi um raro momento na radiofonia deste Estado. Parabéns!.

Quinta:

A quebra do sigilo bancário do Delegado de Polícia Civil Eder Oliveira Morais, mostrou que ele está implicado até o pescoço com o sumiço dos 101 quilos de cocaína da sua delegacia. Eder está preso em Campo Grande. Outras 11 pessoas estão implicadas no escabroso caso.

Sexta:

Depois das fabricantes brasileiras de cigarros ficarem “doidas” com o contrabando de cigarros paraguaios, agora é a vez das multinacionais dos defensivos agrícolas. Os produtos chineses estão invadindo o Brasil por causa do preço e da eficiência. Dizem que são muito mais tóxicos, mas o que não explicam é que na China eles são usados tanto quanto os que nós usamos legalmente.

Sétima:

Advogados sul-mato-grossenses descobriram um “filão” de faturamento. Ações responsabilizando o Estado por prender e não soltar pessoas do Sistema Prisional podem ocasionar um “rombo” nas finanças estaduais. Na esteira dos responsáveis pelas ações estão: As Varas de Execuções e a Agepen.

Oitava:

Faleceu o ex-deputado Dr. Paulo Estevão. Seu corpo foi transladado de Cornélio Procópio para Campo Grande onde está sendo velado. Paulo foi à uma festividade naquela cidade, teve uma parada cardiorrespiratória e ficou 15 minutos esperando socorro. O PTB está em luto.

Nona:

Médicos da Santa Casa prometem paralisar atendimentos na sexta-feira caso a Prefeitura não repasse dinheiro para a Santa Casa de Campo Grande. O Dr. Ezacheu Nascimento, presidente da Santa Casa vai reunir a imprensa e botar a ‘boca no trombone’ logo mais a tarde.

Décima:

Um homem de 45 anos, não suportando a morosidade de atendimento na UPA do Cel. Antonino resolveu expressar sua revolta e indignação quebrando todos os vidros daquela Unidade. A UPA estava funcionando com 2 médicos para atender uma verdadeira multidão.

CHICOTADA DO DIA!

Em Campo Grande estão vendendo o abortivo CITOTEC a R$ 200 reais o comprimido. A cartela custa no Paraguai R$ 5,60 com 4 comprimidos. O lucro é extraordinariamente grande e muitos se arriscam nessa aventura que pode acabar em cadeia.. A propaganda que fazem do remédio abortivo é que ele é “Tiro e queda!”. Quem fabrica…; Quem vende e quem compra esse abortivo merece hoje a nossa ‘tripla’ chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

A bela Julie Abuhassan Gonçalves; Rosineide Lemos de Deus; Tina Wunderlich; Lílian Ferro; Dedê Cesco; Pra. Ana Alice Teixeira de Lima Coelho, esposa do Pr. Nivaldo Didini;

MEUS AMIGOS!

Empresário Carlos Eloy da Sapataria Bolga no Tiradentes; Proprietário e funcionários da Dinaparts; Samir caminhoneiro; Pra. Joelma; Antônio da Escola Clínica Santa Terezinha; Diego Aranda; Ten. Marcos Paulo do Bope; Ninho empresário da dupla Jads & Jadson.

Comentários