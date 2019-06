As Dez Mais

Sexta-feira, 21 de junho de 2019.

Primeira:

Devolvido o avião Cessna-180 sequestrado em Paranaíba. Aeronave e piloto regressaram à base. O avião foi levado para uma fazenda no Paraguai, pegou um fugitivo, voou para a Bolívia e de lá regressou por Càceres, no Mato Grosso. Felizmente tudo voltou ao normal.

Segunda:

Falando em aviação, será homenageado com a Comanda “Pedro José Rufino”, concedida pela ALMS, o aviador Davi Figueiró. A solenidade acontecerá dia 26 às 19 horas no Plenário Julio Maia. Parabéns!

Terceira:

O Senador Fabiano Contanato deu uma lição de conduta e ética na CCJ do Senado para o ministro Sérgio Moro que deixou o depoente sem saber onde colocar a cara. Foi uma fala que desconcertou Sérgio Moro pela sua conduta antiética na condução de processos da Lava-Jato.

Quarta:

Transferido para a Penitenciária Federal de Mossoró – RN, o Guarda Municipal Marcelo Rios, preso com um grande arsenal de armas e munições. Ele se diz ameaçado de morte. A Polícia Federal já está investigando o caso. Tudo indica que estão preparando uma operação para os próximos dias.

Quinta:

Destravado R$ 1,4 milhão para dar continuidade às obras da Ernesto Geisel. São recursos federais que estavam bloqueados. Em 60 dias serão liberados mais R$ 3,6 milhões, assegurou o prefeito Marquinhos Trad.

Sexta:

17% dos presos em Mato Grosso do Sul estão com suas prisões vencidas, mas continuam presos sem que a Vara das Execuções Penais expeçam seus alvarás. Dos 22.644 presos nos regimes semiaberto e aberto, 3.849 presos estão com seus alvarás vencidos. Nunca nosso Estado ficou tão atrasado na expedição de alvarás. Isso é uma vergonha.

Sétima:

Alcides Bernal tentou fazer ‘joguinho sujo’ tentando enganar os filiados do Partido Progressista. Falou em afastamento, mas não passou o cargo para o deputado estadual Evander Vendramini. Ninguém acredita na palavra de Bernal. Ou ele “passa” ou o PP se acaba em nosso estado.

Oitava:

O Inverno começa hoje a partir das 12:54h. Segundo a meteorologia será uma estação seca que teremos que suportar e com baixas temperaturas. Faltam 164 dias para o fim do ano.

Nona:

A Caravana da Saúde não parou ontem, no feriado de Corpus Cristi. Mais de 9 mil atendimentos foram feitos. Ela está programada para terminar dia 5 de julho Os exames continuam. Em 3 dias já foram realizados mais de 5 mil procedimentos oftalmológicos.

Décima:

Domingo acontecerá o concurso para o cargo de auditor da Receita Municipal da Prefeitura de Campo Grande. A prova vai das 8 às 13 horas, na Uniderp. O ensalamento saiu no Diogrande do dia 12. Os portões estarão abertos 20 minutos antes do início das provas.

CHICOTADA DO DIA!

Tem muita gente colocando gosto ruim nos cursos das faculdades à distância, mas já se subentende como sendo o choro dos perdedores. Nada mais cômodo que cursos à distância que formam pessoas com a mesma qualidade dos cursos presenciais, senão mais. Nos cursos ‘EAD’ a pessoa se forma pela sua capacidade de ler e interpretar. Já nas salas os contratempos da vida moderna começa pela ida às universidades e outros percalços. Se os cursos à distância não fossem bons, não teríamos 17 milhões de alunos. Chora bugrada que o pranto é livre.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

Lenilde Ramos, Márcio Doria Passos, Andressa Peron Vinholi, Silvana Gasparini Pereira, Marisa Serrano, ex-deputado Sultan Rasslan,

MEUS AMIGOS!

Chileno que vai assar a deliciosa costela de angus no Vitão Carne Assada; Valdson Godoi; Cláudio Craveiro, de Votuporanga; Riverton da SEMED, Dr. Ulisses Duarte: Governador do Lions Clube; Ver. Dharleng; Jaiminho da Band, José Luiz Monteiro, de Jaú-SP e Quirino Picoli.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.

