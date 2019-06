As Dez Mais

Quarta-feira, 19 de junho de 2019.

Primeira:

Ainda desaparecido o avião Cessna-180 Skyline, roubado na madrugada de ontem do aeroporto de Paranaíba. O piloto Edmur, que foi obrigado a pilotar a aeronave, continua desaparecido.

Segunda:

Com o roubo do avião em Paranaíba acendeu uma luz de alerta em todos os aeroportos pequenos em Mato Grosso do Sul. A ordem é manter as aeronaves desabastecidas para dificultar a ação de ladrões. A FAB também está em alerta.

Terceira:

Alcides Bernal fez que foi, mas não foi. Todos os filiados do Partido Progressista estão em alerta. Pode ser uma armadilha que o astuto ex-prefeito cassado esteja armando para seus adversários. Se ele não resolver seu afastamento imediato, haverá uma saíde em massa do partido.

Quarta:

Bernal continua na base do “Nem Ford e nem sai de Simca” e isso pode decretar de vez o fim do Partido progressista em nosso Estado. Evander Vendramini olha para a manobra desconfiado, aliás, todo mundo está com um pé atrás por conta da atitude instável de Alcides Bernal.

Quinta:

A Ministra Tereza Cristina, convidada para o ‘Roda Viva’ para falar sobre a Agricultura e Pecuária, foi mais lisa que muçum ensaboado. No final ficou o ‘dito pelo não dito’ e entre mortos e feridos escaparam-se todos.

Sexta:

Já o Ministro da Saúde Luiz Mandetta tem pisado na bola com relação à nossa Santa Casa. Tem regulado dinheiro e impedido que o Hospital do Trauma entre em funcionamento a todo vapor. É como dizia minha saudosa Tia Laura: “Santo de casa não faz milagre”.

Sétima:

Falando em Saúde é necessário dizer que por aqui ela continua na UTI. Nos postos faltam pediatras. Nas UPAs pessoas estão internadas em situações precárias sem conseguir vagas. E olhem que o Ministro da Saúde é campo-grandense. Isso é uma vergonha.

Oitava:

A Câmara Municipal de Terenos pagou uma nota falsificada de quase R$ 8 mil reais e até agora ninguém apurou nada. Dizem que se o Gaeco baixar por lá vai ter que levar um ônibus para trazer a carga. Mas há vereadores garganteando que “Lá, promotor não entra”. Parece que isso seja mesmo verdade. Eles fazem o que querem e nunca dá nada!…

Nona:

Ninguém precisava ter bola de cristal para adivinhar que Marcos Derzi ia cair da SUDECO. A queda dele derrubou também uma “companheirada” que ficou catando papel na ventania. Agora é a vez do amigo Nelson Vieira Fraga Filho.

Décima:

Ponta Porã comemora em julho 107 anos, porém o prefeito Helio Peluffo já preparou um “Roteiro Permanente de Inaugurações” que se estenderá até começo de agosto com inaugurações de obras, entregas, ações e o asfalto que está sendo levado para vários bairros da cidade. Helinho já é de longe considerado o melhor prefeito que a cidade já teve. Parabéns.

CHICOTADA DO DIA!

O Procon/MS está “metendo a caneta” nas empresas de ônibus que não respeitam o Estatuto dos Idosos que garante passagem grátis para pessoas acima de 60 anos. A conversa e os alertas não surtiram efeito e agora o negócio é o “preto no branco”. Denúncias podem ser feitas no 151. A “coisa” espanou e o tratamento às empresas que não cumprem a lei será na base do “ou dá, ou desce”. Empresas que não respeitam a ‘Terceira Idade’ merecem hoje nossa ‘tripla’ chicotada.

