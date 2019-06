As Dez Mais

Terça-feira, 16 de junho de 2019.

Primeira:

Detran/MS vai fazer um Leilão “limpa pátio”. A intenção é acabar com carros estacionados nos pátios da Capital e do interior. A notícia foi dada no programa Boca do Povo/FM-101.9, pelo diretor-presidente do órgão Luiz Rocha.

Segunda:

Refis da Prefeitura de Campo Grande deverá arrecadar pelo menos R$ 12 milhões. Estão previstos descontos em multas e juros que podem chegar a 90%. O Refis deverá começar dia 1º de julho.

Terceira:

Querosene de aviação vai custar menos. O Governo vai reduzir ICMS do produto. Informação do governador Reinaldo Azambuja. O objetivo é aumentar o número de voos no Estado e reduzir o preço das passagens.

Quarta:

O deputado Evander Vendramini finalmente chegou à presidência do Partido Progressista em Mato Grosso do Sul. Inteligente, dedicado e de prestígio, cabe-lhe devolver o PP aos bons propósitos partidários coisa que seu antecessor nunca soube fazer.

Quinta:

Alcides Bernal é ardiloso. Caiu de salto sem querer desfiar a meia. Derrotado na cúpula do partido emitiu ontem uma “Nota” alegando que “estaria se afastando do partido”. Lá em Brasília a conversa é diferente. Dizem que Bernal foi expulso da presidência estadual do partido da mesma forma que se expulsa “sapo” de galpão.

Sexta:

No BNDES tem gente ganhando R$ 100 mil reais mensais de salário. Quem está com dó do Joaquim Levy não pode esquecer que “Ele se recusou abrir a caixa-preta do banco”. Quem assume no lugar de Levy é o economista Gustavo Montezano.

Sétima:

A Caravana da Saúde patrocinada pelo Governo do Estado terá desta vez como meta atender pelo menos 34 mil pessoas, em média 600 pessoas/dia com 8 mil consultas; 24 mil exames e 2 mil cirurgias, tudo isso em 15 dias. O objetivo é “zerar” filas.

Oitava:

Dois delegados de Polícia Civil de Aquidauana que deixaram que sumissem com 100 quilos de cocaína do cofre da delegacia foram transferidos ontem. Se estão roubando até delegacias em Aquidauana, imaginem o resto…

Nona:

40% dos presos de Mato Grosso do Sul já cumpriram suas penas e estão aguardando alvará de soltura que encalacraram na Vara das Execuções Penais. Isso é uma vergonha.

Décima:

A cassação do prefeito e vice-prefeito de Coxim em 1ª Instância significa que eles continuarão no cargo até julgamento em 2ª Instância. Isso significa que ainda tem muito chão a ser percorrido.

CHICOTADA DO DIA!

Está presa em Aquidauana uma advogada que estaria envolvida num roubo de 100 quilos de cocaína. A droga estava guardada num cofre da delegacia da cidade e está avaliada em R$ 2 milhões de reais. O advogado da advogada diz que estão lhe negando acesso à denúncia e que vai procurar o TJMS para quebrar essa barreira. Roubo dentro de Delegacia: isso é incrível. Merece tripla chicotada.

ANIVERSARIANTES DO DIA!

MEUS AMIGOS!

