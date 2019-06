As Dez Mais

Segunda-feira, 17 de junho de 2019.

Advogados de Campo Grande denunciaram sexta o chamado “compadrismo” na Justiça. Aquele negócio de juiz se entender com membros do Ministério Público, deixando o réu órfão. Dizem que nesta semana a coisa continuará esquentando.

A OAB/MS precisa botar os ‘Direitos Humanos” para denunciar a falta de soltura de presos que já tiveram suas penas vencidas. Da população carcerária em nosso Estado 40% são de presos cujas penas já venceram e que não são liberados pelo juiz da Vara de Execuções penais.

Enquanto a AGEPEN culpa a lerdeza da Vara de Execuções Penais pela não expedição de alvarás de soltura em tempo real, nota-se o descompasso da Agepen em relação aos processos em andamento. Eles ainda estão falando em “malotes” quando a Justiça caminha na Era Digital. Essa imagem de atraso atinge diretamente o coração do governo de Reinaldo Azambuja.

42% dos advogados de Mato Grosso do Sul estão inadimplentes com suas anuidades para com a OAB/MS. Esse é o motivo que a entidade está pulnando miudinho sem dinheiro.

A Viação Cruzeiro do Sul está festejando seus 42 anos de sucesso, trabalho e integração das cidades de Mato Grosso do Sul. Fundada por Osvaldo Possari, a empresa caminha hoje sob a administração de seus filhos, mas aquele carinho para com funcionários e administradores não mudou em nada. Parabéns.

Lidiane França sofreu violento acidente com uma moto de grande porte – 1.300 cilindradas – na estrada de Rochedo. A moto não conseguiu fazer o famoso “S” já nas proximidades da cidade, batendo contra o ‘guard-rail’. Lidiane foi transferida às pressas para a Santa Casa de Campo Grande e submetida a operação de extração do baço e dos rins. Ela passa bem, mas está no CTI.

O Presidente Bolsonaro mostrou ao ao presidente do BNDES “quem manda no pedaço” e deu prazo até hoje para que o presidente do banco Joaquim Levy demita o advogado Marcos Barbosa Pinto, de MS. E foi clado: “Ou você põe esse camarada na rua ou vão pra rua os dois!”.

Sem consumo os postos de combustíveis de Campo Grande passaram a reduzir os preços da gasolina. O litro já pode ser encontrado abaixo de R$ 4,10 o litro e mesmo assim os campo-grandenses estão abastecendo o mínimo. É o brasileiro aprendendo a dominar a lei da oferta e da procura.

Ezacheu Nascimento foi o entrevistado de hoje no programa Boca do Povo e falou sobre as dificuldades de tocar o nosso maior hospital, reafirmando o compromisso da nossa Santa Casa para com a população. Reclamou também da falta de apoio financeiro do Ministro Luiz Mandetta, da Saúde. Ezacheu é “o cara”.

Rebelião no Presídio de San Pedro que começou na tarde de domingo matou 10 presos. A Policia Nacional do Paraguai dominou o motim envolvendo uma facção brasileira e o chamado ‘Clã Rotela’. Presos feridos estão no Hospital Regional de Pedro del Yacuamandyyu. Quatro estão em estado grave.

Agepen precisa tirar da cabeça sua transformação em polícia penitenciária e assumir as raízes que motivaram sua criação: a de trabalhar como ligação numa zona desmilitarizada ligando os presos e a Justiça. No começo as armas da AGEPEN eram os apitos, mas tem gente querendo transformá-la em polícia e alguns tão envolvidos com a idéia que já estão usando ‘cuturnos’ e outros se exibindo com uniformes cheios de bolsinhos, crachazinhos, e exibindo algemas e cassetetes. Transformada em polícia penitenciária a AGEPEN perde sua finalidade e os cidadãos presos perdem sua interface entre seus interesses e as Varas de Execuções. Esse absurdo precisa ser corrigido urgente. Pela intenção de virarem policiais, a idéia merece hoje a nossa tripla chicotada. Voltaremos.

