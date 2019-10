As delícias da Sobaria Hiroshima! Sobá, espetinho, yakissoba e o fantástico pastel “gigante”

Comer bem, pagando pouco é a regra da Sobaria Hiroshima. Com um toque caseiro tem agradado a todos. Proporcionando todos os dias da semana, várias opções de pratos onde você pode escolher, e claro, tudo isso com um preço acessível. São vários tipos de carnes, que variam entre linguiça, frango, peixe e carne bovina e para finalizar conta com uma variada opção de sobremesa.

Com opções a partir de R$ 10,00 os clientes escolhem a melhor comida caseira da região do Prosa. A Sobaria conta com a deliciosa feijoada que é uma receita preferida de muitas pessoas, podendo ser saboreada aos sábados, no local ou via Delivery para toda a região norte de Campo Grande, pelo telefone: 3354-3433. Os clientes ainda contam com a Soverteria Pluma com ingredientes naturais e as mais diversas coberturas.

A Empresária Inês, que sempre gostou de cozinhar e por isso se dedica a fazer receitas caseiras com aquele toque de “avó”, convida a todos a saborear a melhor comida caseira de Campo Grande. Aguardamos vocês!

Boca do Povo deixa a “Dica” para você que deseja saborear comidas com um sabor “fantástico”. A Sobaria Hiroshima fica na Rua Olímpio Klafke, quase esquina com a Avenida Alberto Araújo Arruda, no Bairro Mata do Jacinto.Telefones: (67) 3354-3433 / 3028-3833 / /99257-1968

