Artesãos representam Mato Grosso do Sul na maior feira de artesanato da América Latina

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul possibilita a participação de artesãos do Estado na 20ª edição da Fenearte, que será realizada de 03 a 14 de julho de 2019 no Centro de Convenções de Pernambuco.

Os artesãos e entidades do artesanato que representam MS na Feira foram selecionados por edital, considerando a referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultural local, com utilização de técnicas e materiais daquela região), a criatividade (originalidade, não seguindo normas preestabelecidas e nunca imitando o que já foi feito repetidas vezes por outros artesãos), consciência ambiental, entre outros critérios.

Representam o Estado as artesãs Ana Vitorino Leodério, Olinda Vergilio e Rosenir Batista, e as Entidades do Setor Artesanal: Artems (Associação de Artesanato de MS), Proart (Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de MS, e Uneart (União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul), que vão apresentar ao público da feira artesanatos tradicionais, artesanato indígena das etnias Kadiwéu e Terena e de arte popular: são bonecas, utilitários e produtos decorativos em cerâmica, flores em madeira, peças em cabaça, madeira, fibra, osso, couro, lã de carneiro, entre outros. São peças que retratam costumes, tradições e demais referências culturais do Estado, sendo produzidas, em grande parte, com matérias primas locais, manifestando a criatividade e a identidade cultural do povo sul-mato-grossense.

O Estande de Mato Grosso do Sul terá um espaço coletivo de 35m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais do Estado na feira. Fica sobre a responsabilidade da FCMS transportar as peças de artesanato de Campo Grande/MS a Olinda/PE e de Olinda/PE a Campo Grande/MS, com investimentos que totalizam R$ 27.000,00. Os selecionados vão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento.

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte tem como objetivo valorizar e difundir os saberes tradicionais, estimular o potencial de crescimento dos artesãos e artesãs, funcionando como importante elemento estruturador da Cadeia Produtiva do artesanato local. Durante os 12 dias, as mais significativas criações artesanais do Brasil e do mundo podem ser encontradas no evento.

Em sua última edição, a Feira contou com um público de mais de 300 mil visitantes durante os 11 dias de evento. Além disso, a Fenearte injetou na economia do Estado de Pernambuco mais de R$ 43 milhões. Ao tempo que a estimativa de comercialização do stand de MS foi de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Mais informações sobre a Fenearte no site www.fenearte.pe.gov.br Informações sobre a participação dos artesãos de Mato Grosso do Sul podem ser obtidas com a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS pelo telefone (67) 3316-9107.

