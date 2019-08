Arte no meu bairro levará muito samba e sertanejo ao Jardim Canguru e região

O Jardim Canguru recebe a terceira edição do “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” neste sábado (17), a partir das 16h, na rua Catiguá, esquina com a rua Jaúna. O projeto é realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), por meio de convênio do Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

Os moradores do bairro e da região do entorno poderão curtir uma noite repleta de samba e sertanejo, com show do cantor Davi Araújo, da dupla David e Guilherme, do Grupo Pegada de Macaco e do Grupo Tradição.

O vocalista do Grupo Pegada de Macaco, Jair Roberto, afirma ser um prazer poder levar o estilo aos moradores do bairro pela primeira vez na história do arranjo musical. “É um privilégio para o grupo estar nesse projeto maravilhoso e levar música aos bairros, às pessoas que, geralmente, não são da noite, de ir a baladas. Vamos levar muita música para as famílias e aos amigos, reproduzindo sucessos Zeca Pagodinho, Martinho da Vila, Grupo Revelação, Exaltasamba, Grupo Fundo de Quintal, Seu Jorge, entre outros”.

Já para Guilherme, da dupla David e Guilherme, participar do projeto é uma oportunidade de mostrar um pouco do trabalho deles para pessoas que não conhecem. “Estamos felizes em poder participar do projeto e levar nossa música e a nossa alegria nos bairros de Campo Grande, mostrar nosso trabalho à população que não nos conhece, tanto crianças como as pessoas mais idosas que muitas das vezes não podem ir até nosso show. E muito felizes pela prefeitura dar seguimento nesse projeto tão bacana mostrando e valorizando os artistas dos bairros”.

Com entrada sempre gratuita, o “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”, segue com apresentações nos dias 24 de agosto, no bairro Bom Jardim, e no dia 31 de agosto, no Jardim Leblon.

A secretária de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro, comemora o sucesso do projeto. “No último sábado, dia 10, os moradores do Nova Campo Grande compareceram em peso nos shows e apresentações culturais. Esse projeto, tão bonito, tem uma importância tamanha porque leva cultura para o bairro, descentraliza o acesso”, pontua.

Ação Cidadã – Pela manhã, das 7h às 12h, acontece no Jardim Canguru o Ação Cidadã na Escola Municipal Arlene Marques Almeida. Promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), a iniciativa está na sua 4ª edição. Serão oferecidos cerca de 70 serviços e atividades à população

A Ação Cidadã já atendeu cerca de 10 mil pessoas em várias regiões da cidade, abrangendo moradores dos bairros Dom Antônio Barbosa, Vida Nova, Jardim Noroeste e regiões próximas.

