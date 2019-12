“Arte no meu Bairro” leva sertanejo, rock e pop à Vila Popular

O bairro Vila Popular recebe o projeto Arte no Meu Bairro neste sábado (7), a partir das 17h, na avenida José Pereira esquina com Rua Luís Bento, em frente à Paróquia Maria Medianeira das Graças. O evento está recheado de atrações, que passeiam pelo rock, pop, até sertanejo. Na região se apresentam as bandas Seven Four, o duo Vozmecê e as cantoras de sertanejo Ana Flavia e Andreia Rios.

O “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” é realizado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em convênio firmado com o Ministério da Cidadania, do Governo Federal.

A cantora de sertanejo clássico e romântico, Ana Flavia, é quem estréia o palco do Arte no Meu Bairro. Depois é a vez do Vozmecê se apresentar, duo formado por Ana Maria, voz e percussão, e Pedro Fattori, voz e violão. Com quase um ano de existência, eles gostam mesmo é de valorizar a brasilidade na música, e por isso tocam composições autorais e covers, que vão de compositores do forró até o rock nacional.

A banda Seven Four aquece o palco para a atração principal da noite, Andreia Rios, se apresentar. Jovens, os integrantes do grupo apresentam um som com influências do hard rock e do pop em músicas autorais e covers consagrados de bandas internacionais e nacionais, todas em versões exclusivas com arranjos e sonoridades únicos, característicos do grupo.

“Nós da Seven Four ficamos felizes demais por poder levar nossas músicas aos bairros através desse grande projeto que é o Arte no meu Bairro, levando cultura aos bairros, onde dificilmente esse tipo de estilo consegue chegar”, pontua a vocalista Dany Cristinne, que toca ao lado de Marcelo Santana, Renato Monteiro e Velbion Leonardo.

Andreia Rios apresenta nesta edição do projeto um repertório em homenagem aos hits como “Telefone Mudo”, “Barquinho” e “País Tropical”, além de tocar seu repertorio autoral.

Sobre o Arte no Meu Bairro – O evento é decorrente do Convênio SICONV nº 85.3266/2017 – Ministério da Cidadania, regido pelo Decreto nº 6.170/2007 e pelo art. 8º da Portaria Interministerial nº 424/2016, em atenção à solicitação da Sectur e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e demais especificações e exigências previstas no edital.

O programa credencia dezenas de artistas locais, nas modalidades “show de abertura” e “show principal”, por intermédio da reabertura da Chamada Pública n. 001/2018, visando preencher o quantitativo de vagas remanescentes, necessárias para o desenvolvimento do Projeto. 1.1.1. O cachê disponível para músicos locais é de R$ 2 mil, e para músicos de renome regional, R$ 4 mil.

O projeto é composto de 24 eventos musicais, que se iniciavam em agosto de 2019 até março de 2020, nas seis regiões de Campo Grande e nos Distritos Indubrasil, Anhanduí e Rochedinho.

Aos músicos e artistas que tenham dúvidas a respeito da documentação necessária, a Sectur – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo disponibiliza-se a auxiliar. A sede está localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque.

Serviço – O evento acontece na avenida José Pereira esquina com Rua Luís Bento, em frente à Paróquia Maria Medianeira das Graças

