Arraial da Concha começa nesta sexta-feira com música, arte e tradição

Arte e tradição são os ingredientes do Arraial da Concha, projeto da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul que leva para a Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, muita música, artesanato, gastronomia típica das festas julinas e economia criativa. A entrada é franca e a festança começa nesta sexta-feira(28.06), com abertura das barracas às 17 horas.

E quem abre o Arraial em grande estilo é Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, que fazem uma aprese ntação especial juntos no palco da Concha. A “Dama do Rasqueado”, Delinha, encerra o espetáculo. Os shows começam às 18h30 e animam o público com canções que fazem parte da nossa tradição.

Já no sábado (29) quem dá a batida é o samba. O músico e compositor Gideão Dias, a cantora Juci Ibanez e a bateria da Escola de Samba Vila Carvalho levam o tom do Brasil ao palco da Concha. Os shows começam às 18 horas, com batida de primeira e agito nota dez.

No domingo (30) é a vez dos ritmos que animam os bailes do Estado agitarem a Concha. Chama Campeira, Grupo Uirapuru e Canto Guarany tocam muita vaneira e chamamé, mostrando ao público músicas autorais e clássicos dos dois estilos. As apresentações também começam a partir das 18 horas.

Muita festa pela frente – O Arraial da Concha não termina no domingo. As apresentações seguem até o dia 21 de julho. Do Rock à MPB, do Sertanejo ao Samba, todos os ritmos estão contemplados nesta grande festança julina.

Além das apresentações musicais, o pátio da Concha Acústica Helena Meirelles contará com estandes de gastronomia típica, economia criativa, e artesanato de Mato Grosso do Sul. Tudo isso com uma decoração com um toque especial e sempre com entrada gratuita.

Serviço: A Concha Acústica Helena Meirelles fica no Parque das Nações indígenas, na Rua Antonio Maria Coelho, 6000. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3314-2030.

Comentários