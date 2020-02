Aquidauanense encara líder potiguar na Copa do Brasil nesta Quarta

Com cota de R$ 540 mil garantidos, Aquidauanense e ABC (RN) fazem confronto de estréia hoje, às 20h30, na Copa do Brasil. No que jogo que acontece no estádio Noroeste, em Aquidauana (140 km da Capital) ao time sul-mato-grossense só interessa a vitória. Já a equipe potiguar terá a vantagem do empate por jogar na casa do adversário. O classificado para a fase seguinte garantirá mais R$ 650 de cota. No total, a Copa do Brasil de 2020 distribuirá mais de R$ 303 milhões.

Para o desafio desta noite, o Aquidauanense terá parada dificílima. De um lado, o Azulão do MS jogou apenas uma vez na atual temporada – vem de uma vitória no Estadual, por 3 a 1diante da Serc. Já o adversário realizou 9 jogos; está embalado pela invencibilidade e liderança no campeonato potiguar, com 19 pontos, em sete jogos e na Copa Nordeste vem de uma vitoria e uma derrota.

Mas a situação de momento do ABC é mais complicada, pois, terá quatro desfalques. A dupla de zaga Victor Salvador e Richardison, o meia Valderrama e o volante Ronaldo estão entregues ao departamento médico. Outro que ficará fora é Cedric. Este foi poupado pelo técnico Francisco Dias, e nem compõe a delegação.

Já o Aquidauanense, dirigido pelo técnico Mauro Marino, está completo e deverá manter o time que jogou contra Serc. A principal atração da equipe e esperança de gol é o atacante Otacílio Neto, o mesmo que atuou no Corinthians. Além disso contará com apoio da torcida.

