Aquidauana e região comemoram a inauguração da MS-450, a Estrada Parque que fortalece o turismo

“Essa obra é um sonho antigo que juntos transformamos em realidade”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja no ato de inauguração da MS-450, hoje, 19, em Aquidauana, onde a linda Serra de Maracaju e os contornos do Morro do Paxixi, banhados pelo Rio Aquidauana, foram elogiados e vistos de perto por todos.

Para o evento de inauguração da rodovia MS-450, conhecida como Estrada Parque, que liga os distritos de Camisão, Piraputanga e Palmeiras, o prefeito Odilon Ribeiro e a vice-prefeita Selma Suleiman receberam o governador de MS, Reinaldo Azambuja. Há mais de 30 anos a população esperava por essa obra.

Toda a pavimentação implantada tem uma extensão de18,5 quilômetros de pavimentação e recebeu um investimento de R$ 21 milhões do Governo do Estado, incluindo a construção de uma grande ponte de concreto no Córrego das Antas.

Tamanha importância dessa obra não se dá somente pelo valor do recurso aplicado, mas pela relevância que essa rodovia tem para os municípios de Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti, que agora ficam interligados com completa pavimentação, dinamizando e facilitando o fluxo do transporte escolar, do escoamento da produção leiteira e agrícola, da comunicação e, sobretudo, favorecendo mais o acesso aos pontos turísticos da região.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu ao Governo do Estado pela pavimentação da MS 450 e destacou a alegria que todos estão em ver esse sonho realizado. “Hoje é um dia muito especial para Aquidauana e toda a região. Agradecemos o empenho do governador em realizar essa obra, prometeu e cumpriu conosco, com a nossa cidade, mais uma vez! A MS-450 é uma importante via de acesso para o turismo e agora está pronta para receber os visitantes, os turistas, todos que quiserem conhecer essa maravilha”, destacou o prefeito.

“Hoje, viemos inaugurar essa obra, que marca a transformação de um sonho antigo em realidade. Essa região é muito bonita e merece uma atenção especial. Essa obra é um investimento direto no setor do turismo e da infraestrutura, melhora o desenvolvimento e a geração de oportunidades das regiões”, declarou o governador Reinaldo.

Ainda sobre a relevância dessa obra, o prefeito Odilon Ribeiro afirmou que “a pavimentação da MS-450 é o novo marco para o turismo de Aquidauana e para o desenvolvimento, importante para a economia, para a agricultura familiar, para o transporte escolar, para os produtores”.

“Essa é uma grande obra do governador Reinaldo que vem para impactar a nossa região. Estou muito feliz em vivenciar esse momento junto com a nossa população”, finalizou o prefeito.

Também estiveram prestigiando a solenidade o deputado federal Beto Pereira, os deputados estaduais Herculano Borges e Felipe Orro, os prefeitos Nildo Albres (Anastácio), Valdir Júnior (Nioaque) e Edilsom Manguinha (Dois Irmãos do Buriti), vários secretários de Estado, moradores dos distritos, lideranças comunitárias e de associações, vereadores de Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti, secretários municipais, autoridades civis, militares e religiosas.

