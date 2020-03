Aprovados em concursos dos Bombeiros e da PM com 30 mil inscritos iniciam curso de formação

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) realizou na manhã desta quinta-feira (05.03), a solenidade de abertura da Aula Magna do Curso de Formação dos Oficiais e Praças, aprovados nos concursos da Polícia e Bombeiro Militar. Ao todo, quase 800 militares da segurança pública estarão sendo preparados para reforçar o atendimento à população.

Deste total, 645 são da Polícia Militar (PMMS), sendo 388 novos alunos do curso de formação de soldado, 50 alunos do curso de formação de oficiais e 207 cabos da polícia militar. E mais 153 novos alunos do curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS).

Executado na modalidade presencial, o curso representa o início da carreira do bombeiro e do policial militar. Durante as primeiras semanas do curso, os alunos serão adaptados à vida policial e bombeiro militar, onde terão conhecimento da hierarquia, disciplina, ordem unida, legislações atinentes a publicações em redes sociais e regulamento de uniformes, além de uma formação humanizada para o atendimento ao público.

O coronel Ary Carlos Barbosa, secretário-adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública, que esteve presente na solenidade, aproveitou a oportunidade para parabenizar os novos agentes de segurança pública que a partir de agora integram as forças de segurança do Estado. “Quero fazer um cumprimento especial aos nossos soldados, aqui têm homens e mulheres de bem, que deixaram as suas famílias para servir a carreira. Desejo sucesso a todos”.

O comandante-geral do CBMMS, coronel Joilson Amaral, ressaltou o empenho dos novos alunos. “Desejo a todos boas-vindas e vocês são vencedores por estarem aqui. Se dediquem e façam por merecer a cada minuto. Poder salvar vidas é um ato muito nobre e gratificante”.

Comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destacou a integração das forças em um evento único. “Quero agradecer a este evento inédito para as corporações e por um chefe de Estado prestar todas as informações nesta aula inaugural. Desejo muito sucesso a vocês. Se dediquem, a profissão é nobre. Vocês são privilegiados de estarem aqui. Aproveito ainda para parabenizar a todas as mulheres do curso também em comemoração ao Dia da Mulher”.

Dando boas-vindas aos novos praças e oficiais, o governador Reinaldo Azambuja, lembrou do desafio que os alunos passaram até chegar a aula inaugural. “Vocês adentraram pelos próprios méritos, passaram no concurso com 30 mil pessoas que concorreram com igualdades e condições. Agora, vocês vão entrar em uma carreira que enobrece qualquer homem e mulher de poder servir a segurança pública de um Estado, que é o Mato Grosso do Sul. Tenho certeza, que isso alegra a família de vocês. A partir de agora terão estabilidade e responsabilidade para crescer, e poder chegar ao topo das carreiras militares. A gente tem um orgulho muito grande, tenham sucesso e contem conosco para melhorar cada vez mais e termos um Mato Grosso do Sul melhor e com muitos investimentos”.

