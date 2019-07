Aprovado PL do vereador Carlão instituindo valorização aos Profissionais do Sistema de Limpeza Pública – “Garis”

Durante a sessão desta quinta-feira (04) foi aprovado Projeto de Lei 9.377/19 instituindo “O Programa de Valorização dos Profissionais do Sistema de Limpeza Pública Urbana do Município”, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB). O projeto visa promover a integração destes servidores com atividades esportivas, culturais e educacionais. Carlão também é autor da LEI Nº 6.117/18 Institui no calendário oficial de eventos de Campo Grande O Dia Municipal do Gari.

“O programa de que trata esta Lei, será realizado, anualmente, na semana do dia 16 de maio, data em que é celebrado do Dia do Gari, e poderá contar com as seguintes atividades: Distribuição, em pontos variados da cidade, de folhetos informativos sobre a importância dos profissionais que atuam na limpeza urbana do Município de Campo Grande. Realização de palestras sobre o trabalho do profissional em diversos órgãos públicos e privados. Dia de lazer composto de atividades esportivas, culturais e educacionais, em homenagem aos profissionais que atuam na limpeza urbana do município de Campo Grande. Mutirão da cidadania em diversas áreas, específico para esta categoria de profissionais de instituições públicas e privadas. Certificado para os profissionais que se destacaram em suas funções. Para a consecução do programa de que trata esta Lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênios e ou termo de cooperação com entidades e instituições públicas e privadas”, detalhou Carlão.

A intenção não é outra senão sensibilizar a comunidade campo-grandense a valorizar ainda mais os trabalhadores do segmento, o esforço está sendo implementado para a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores, que certamente passarão a ter um rendimento maior nas atividades diárias de limpeza urbana. Isso porque não são poucos os relatos destes profissionais que sofrem com a invisibilidade pública. Esta atividade, apesar da grande relevância para a sociedade em geral, tende a ser vista como um trabalho “menor”, sendo estes profissionais deixados em segundo plano na estrutura social.

O PL segue para sanção do prefeito Marquinhos Trad.

