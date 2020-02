Após temporal, Prefeitura age rápido para recuperar a cidade

Após, o temporal de ontem (20) que caiu sobre a Capital a prefeitura escalou uma equipe de 300 trabalhadores para a recuperação de diversos pontos da cidade. O mutirão trabalha na limpeza e na reconstrução de parte do asfalto danificado pela forte chuva, de 73 milímetros, que caiu na cidade nesta quinta-feira (21).

Na rotatória da Rachid Neder com a Ernesto Geisel começou o trabalho de remoção do pavimento e retirada do barro. Ainda hoje, será refeito o asfalto para normalizar o tráfego na região. Outras equipes trabalham na limpeza do Jardim Paradiso e de recuperação da ponte sobre o Córrego Segredo, no Bairro Estrela do Sul.

Nesta sexta-feira, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, que prontamente interditaram o local, vão trabalhar na recuperação dos danos. Será preciso reerguer as placas e recompor o talude de contenção. Esta mesma solução foi adotada em trechos do canal do Córrego Segredo, onde o mesmo problema aconteceu. Essa fase ainda está em finalização e depende de recursos federais, bem como de tempo favorável para sua execução.

A prefeitura realiza estas intervenções, justamente, para corrigir esse problema de transbordamento do Rio Anhandui, que se arrasta há décadas. Uma das obras mais esperadas pelos campo-grandenses, a requalificação da Avenida Ernesto Geisel voltou a ser executada em 2018, após a Prefeitura recuperar os recursos alocados junto ao Ministério das Cidades e fazer a licitação. A obra faz parte de um conjunto de ações que beneficiará diretamente os moradores dos bairros Marcos Roberto, Jockey Clube, Jardim Paulista e Vila Progresso.

Comentários