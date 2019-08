Após pedido atendido por Bolsonaro, Coronel David fala sobre recursos à segurança pública no MS

Na última semana, governo federal anunciou cerca de 90 milhões para reestruturação do DOF

Na manhã desta segunda-feira (19), por telefone, o deputado estual Coronel David (PSL) concedeu entrevista ao jornalista Armando Anache, para o programa “A cidade contra o crime”, da rádio Independente FM 90,9 de Aquidauana, para mais de 25 cidades do Estado. Em pauta, foram discutidos assuntos relacionados aos primeiros meses de mandato do parlamentar e sua maior conquista, que veio através de sua amizade e bom relacionamento com o Presidente da República.

No fim de Maio deste ano, Coronel David foi ao Palácio do Planalto em Brasília e para se encontrar com Jair Bolsonaro (PSL), onde levou um documento elaborado pelo Governo do Estado solicitando investimentos ao DOF (Departamento de Operções de Fronteira) para a reestruturação de material e aumento do efetivo.

Em 2018 o presidente esteve em Dourados, a convite de David, e visitou as instalações do DOF, que mesmo diante das difilculdades para os agentes de segurança pública, surpreenderam Bolsonaro, que fez um compromisso com seu amigo Coronel David e com o Estado de Mato Grosso do Sul, e prometeu investir em tecnologia e melhor estrutura para “sufocar” o crime organizado na fronteira.

Na última semana, o Governo Federal anunciou o envio de cerca de 90 milhões de reais que serão usados pelo Governo de Mato Grosso do Sul para o reaparelhamento do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF), além de anunciar a criação do Centro Integrado de Informações, que juntamente com o Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento nas Fronteiras) serão armas poderosas do governo brasileiro para repassar informações importantes aos órgãos de segurança pública do Estado, o que garantirá maior controle das frionteiras”

“Ações como essa vão garantir segurança não somente à nossa fronteira, mas as outras regiões do país ficarão mais seguras. Impediremos daqui a entrada de carregamentos de drogas e armamentos que abastecem os grandes centros urbanos, gerando violência. Fico feliz também por ver as ações do meu mandato de deputado estadual contribuírem para a melhoria da Segurança Pública do Estado. Saliento ainda a participação efetiva do Governador Reinaldo Azambuja, do Secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira e do meu amigo Rodoldo Nogueira,” concluiu David.

Comentários