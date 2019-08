Após drenagem, Avenida Bandeirantes começa a receber asfalto novo

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quarta-feira (21) o primeiro trecho de recapeamento da Avenida Bandeirantes, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua 26 de Agosto. O planejamento inicial é que a requalificação da via, por onde circulam 45 mil veículos diariamente, seja concluída até dezembro, garantindo novo pavimento e sinalização.

Ao vistoriar o recapeamento da Avenida Bandeirantes, iniciado nesta quarta-feira, o prefeito Marquinhos Trad orientou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, que o acompanhava, a reforçar a iluminação da via. Serão instaladas lâmpadas de Led de 150 w e feito um posteamento adicional (na margem direita, sentido bairro/centro) .

“Queremos devolver à cidade uma avenida com asfalto novo, semáforos sincronizados, estações de pré-embarque para o transporte coletivo”, destacou o prefeito que conversou com moradores, comerciantes e ouviu deles elogiou pela obra. “Finalmente uma gestão dá atenção que essa avenida merece”, comentou o aposentado Nivaldo Pessoa Junior, 58 anos, que há mais de 30 anos mora no mesmo endereço, na esquina da Bandeirantes com a Rua Terenos. No primeiro trecho recapeado (da Avenida Afonso Pena até a Rua 26 de Agosto), serão aplicados 260 toneladas de massa asfáltica.

Em quatro meses de andamento da obra, iniciada em abril, já foram implantados mais e 90% dos 3.748 metros de drenagem projetados e conclusão de 927 metros quadrados de remendo profundo (onde foi preciso refazer a base do asfalto antigo). A pista também foi ampliada em 325 metros e está em execução mais 110 metros, além de calçadas e meio-fio em vários trechos.

O projeto de drenagem inclui a implantação de 1.750 metros de tubulação na própria avenida; 1.283 metros de conexões nos poços de visita para ampliar a capacidade de captação das bocas de lobo (os chamados bigodes);mais 710 metros de rede para conexão com a rede da Avenida Manoel Costa e Silva (subindo Rua a Raul Maluf); tubulação pela Rua Santa Adélia até 2 de Março, no conjunto Cooaphama, fazendo com que a enxurrada desague no Rio Anhandui, perto do Shopping Norte Sul.

Foram implantados ramais em ruas transversais a Bandeirantes para conexão com as redes existentes nos bairros Taquarussu e Jacy, onde será aproveitada a rede implantada pelo Exército nas Ruas José Paes de Farias e Itália, como parte do projeto de recapeamento da Rua Brilhante.

Junto com a drenagem, a Águas Guariroba substituiu a rede de água de canos de amianto por PVC e a MS-Gas implantou ramal de gás natural entre as avenidas Salgado Filho e Afonso Pena, expansão de serviço planejado para evitar que no futuro o asfalto novo tenha de ser danificado para abertura de valeta.

O recapeamento

A Avenida Bandeirantes, desde a rotatória com a Avenida Manoel da Costa Lima, até o final na Avenida Afonso Pena, tem 3,8 quilômetros. Ela Integra, junto com as ruas Guia Lopes/Brilhante/ Marechal Deodoro e Gunter Hans, o corredor sudoeste do transporte coletivo, ligação do centro da cidade com os terminais de integração Bandeirantes e Aero Rancho, onde passam diariamente mais de 60 mil usuários, seja em ônibus ou carro particular.

Serão investidos na Avenida Bandeirantes, incluindo drenagem, recapeamento, sinalização e implantação de sete estações de pré-embarque no corredor do transporte coletivo, R$ 6.462.933,73 (recursos do PAC Mobilidade), e R$ 2.297.378,94 (contrapartida do Governo do Estado).

Todo o pavimento atual, comprometido e cheio de ondulações por sucessivos tapa-buracos, será retirado (fresado) e em alguns locais, até a base do asfalto, já foi refeita, o chamado remendo profundo.

Será aplicada uma camada de quatro centímetros de CBUQ. Na pista do corredor, o material usado será o asfalto polimerizado, enquanto a área das sete estações de pré-embarque programadas terá o chamado piso rígido.

