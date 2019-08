Após carreata, Rally dos Sertões continua neste sábado com show musical e ação social na comunidade Tia Eva

Nesta sexta-feira (23), as 66 equipes oficiais, com pilotos de motos, carros, quadriciclos e UTVs (veículos utilitários multitarefas). do Rally dos Sertões das Américas fizeram uma carreata pelas principais avenidas de Campo Grande. A programação oficial continuam no sábado dia 24 na Praça do Papa. A expectativa de público de 20 mil pessoas e com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo).

Evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), com três momentos distintos, a Villa dos Sertões, na Feira Central e região da Esplanada, com a Arena, montada na Praça do Papa, e com o SAS Brasil, atendimento de saúde que atenderá a Comunidade Tia Eva no sábado.

Neste sábado (24), após o Super Prime, acontece a abertura oficial do evento na Arena, com fala das autoridades.

O Super Prime é o momento de competição entre os melhores pilotos e ocupa a arena a partir das 16h, depois é o momento do Rally das Estrelas, que conta com presença confirmada do músico Bruninho, do ator Caio Castro e do humorista Whindersson Nunes (em uma das etapas ainda não confirmada).

A edição de 2019 do rally bateu recorde de inscrições, com 302 pilotos e navegadores distribuídos por 187 veículos. As expedições oficiais para não-competidores são uma das principais novidades que serão testadas na edição deste ano, a 27ª da história do campeonato. A modalidade permite que pessoas comuns acompanhem todo o trajeto do rally, o que já era feito de maneira independente por amantes do esporte. Nesta categoria foram inscritas 117 pessoas este ano, com 36 carros e 18 motos.

O lançamento do evento acontece no sábado, dia 24 de agosto, com o Super Prime a partir das 16h e conta com show da dupla sertaneja Bruninho e Davi, às 21h. A arena será aberta ao público pela manhã, porém para assistir ao show é preciso retirar o ingresso nos postos da Feira Central de Campo Grande, no Shopping Bosque dos Ipês, na Rádio Blink e na sede da Sectur.

Também no sábado acontece o atendimento do Saúde e Alegria no Sertões (SAS Brasil), projeto que desde 2014 atua como ação social oficial da prova. A Comunidade Tia Eva é atendida das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

A largada acontece no domingo pela manhã, com os carros saindo da Esplanada Ferroviária, onde está localizada a Vila Sertões.

