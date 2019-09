Após 16 anos, Campo Grande será sede da liga das nações masculina de vôlei

Após 16 anos, Campo Grande volta a receber jogos da seleção masculina de voleibol. A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) confirmou à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) a cidade de Campo Grande como uma das sedes brasileiras da temporada 2020 da Liga das Nações.

Campo Grande será sede dos jogos de Brasil, Alemanha, Itália e Rússia nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2020, com partidas no Ginásio Guanandizão, que está sendo reformado, em parceria entre a Prefeitura e Governo do Estado.

“É mais um dos grandes eventos que retornam a Campo Grande, uma cidade que assim como o Brasil inteiro, é apaixonada por voleibol, com atletas em grandes clubes do País. Há muitos anos o campo-grandense sonha com o retorno dos jogos da seleção de voleibol em Campo Grande e vamos dar este presente a nossa cidade”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

Campo Grande receberá a última etapa dos jogos em casa, na preparação para as Olimpíadas de 2020, na qual a seleção já está classificada. A última vez que a seleção esteve em Campo Grande foi em 2004, quando venceu Portugal pela Liga Mundial.

A escolha é fruto do empenho da Prefeitura de Campo Grande, que já havia anunciado a intenção de trazer à Capital os jogos da seleção. O prefeito chegou a assistir os jogos da seleção em Cuiabá, quando revelou à Confederação Brasileira de Voleibol a intenção de sediar os jogos .

Destacando a importância da entrega do Guanandizão, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, ressalta a grandiosidade do evento. “A reabertura do Guanandizão não poderia ser com um evento menos importante que a Liga das Nações, e isso é fruto do planejamento da gestão, desde quando iniciamos o processo de retomada das obras, até quando estivemos com o prefeito Marquinhos em Cuiabá (MT), em reunião com o diretor da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), para apresentar projeto com o objetivo de sediar uma das etapas do Vôlei Mundial”, explicou.

Inaugurado em 1984, o prédio está interditado desde 2013 pelos Bombeiros por conta de falhas na estrutura hidráulica. O último evento realizado no local foi um show de Roberto Carlos. A obra, de responsabilidade da Prefeitura de Campo Grande, conta também com recurso do Governo do Estado, vai devolver o Guanandizão a população e poderá sediar tantos eventos esportivos nacionais, quanto grandes shows.

Na Liga das Nações, as seleções se enfrentarão nos seus respectivos grupos e as cinco mais bem classificadas passarão à fase final juntos com os países sede em locais e datas ainda a serem divulgados. Abaixo as datas dos jogos:

Edição masculina

22 a 24 de maio

Sede: EUA

Equipes: EUA – Brasil – Argentina – Canadá

29 a 31 de maio

Sede: Brasil (Brasília-DF)

Equipes: Brasil – Sérvia – França – Japão

5 a 7 de junho

Sede: Polônia

Equipes: Polônia – Brasil – China – Bulgária

12 a 14 de junho

Sede: Irã

Equipes: Irã – Brasil – Austrália – Eslovênia

19 a 21 de junho

Sede: Brasil (Campo Grande-MS)

Equipes: Brasil – Itália – Alemanha – Rússia

