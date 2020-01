Apesar de atrasos, carnaval de CG será aprimorado

Há 30 dias do seu início, algumas indefinições ainda pairam na organização do carnaval das escolas de samba de Campo Grande. Mas de qualquer maneira o evento será aprimorado neste ano. A afirmação é do presidente da LIenca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Eduardo de Souza Neto.

A apresentação das nove escolas de samba acontecerá nos dias 24 e 25 (sábado e domingo) e será mantida na Avenida Alfredo Scaff, ao lado da Praça do Papa, com início programado para 19 horas.

Em entrevista concedida ao bocadopovonews nesta quinta-feira (23/01) o presidente da Lienca informou ainda que foi confirmado o repasse de R$ 380,000,00 do Governo do Estado por meio da Fundação Estadual de Cultura. Mas a diretoria da entidade ainda trabalha para obter repasse do Município por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

“O termo de parceria com o Governo está oficializado com repasse financeiro; Teremos R$ 380 mil reais. O que nós ainda estamos buscando é o repasse financeiro do município”, explicou

Eduardo Neto adiantou também que ainda não tem definição das estruturas para o evento.

“O que ainda precisamos definir é a liberação do sistema de sonorização, arquibancadas (para 6 mil pessoas) e iluminação. No ano passado a sonorização conseguimos com o Governo do Estado, e as demais estruturas viabilizamos com a prefeitura”.

Apesar da demora, o dirigente ameniza a situação; demonstra otimismo e garante que o Carnaval deste ano será bem melhor com relação aos anos anteriores.

“A demora é uma situação natural, mas vamos aperfeiçoar o carnaval. A iluminação será bem melhor, vamos aprimorar a pintura, a sonorização e teremos a transmissão ao vivo (do carnaval) pela TVE-Cultura (de Campo Grande) e as escolas (de samba) virão bem melhor”, comentou.

Eduardo acredita que o evento possa contar “com cerca de 10 mil pessoas no primeiro dia na apresentação do segundo grupo, e no segundo dia, na apresentação das escolas do grupo especial será cerca de 20 a 26 mil pessoas. ”

O Carnaval de Campo Grande terá a seguinte ordem de apresentação: ji

24/02/ Sábado – 19 horas – 2º BLOCO

– A Escola de Samba Mirim Herdeiros do Samba fará a abertura do desfile sem disputar o campeonato.

2 – GRES-Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Aero Rancho

3 – GRES Unidos do Cruzeiro

4 – GRES Cinderela Tradição do José Abrão

5 – GRES Unidos do São Francisco

25/02/ -19 horas – Grupo Especial

1 – O GRES Igrejinha

2 – GRES Unidos da Vila Carvalho (campeã de 2019).

3 – GRES Deixa Falar

4 – GRES Os Catedráticos do Samba.

