Apesar da instabilidade, meteorologia prevê calor de 40°C para esta quinta-feira

A quinta-feira (05.09) será de tempo firme em Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) prevê céu claro a parcialmente nublado com névoa seca para as cidades da região centro-norte do Estado.

Para as demais áreas, o tempo segue parcialmente nublado com chance de chuva isolada. Há possibilidade de névoa úmida ao amanhecer no extremo sul do Estado.

De modo geral, durante a manhã, a umidade do ar ficará em torno de 90%, entretanto a presença de uma massa de ar seco durante a tarde, reduz o valor para os 20%, considerado estado de alerta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 13°C a 40°C, sendo a mínima para Sete Quedas, e a máxima para Aquidauana e Coxim. Na Capital, a previsão é de céu parcialmente nublado, com temperaturas entre 20°C e 33°C, com umidade entre 30% e 85%.

Baixa umidade

Uma grande massa de ar seco voltou a predominar sobre Mato Grosso do Sul. Nos quatro primeiros dias do mês de setembro, foram registrados baixos índices de umidade relativa do ar no Estado. Monitoramento do Cemtec, com base em dados do Inmet, o índice mais baixo do mês foi registrado nesta quarta-feira (04.09) no município de Costa Rica, com 21%, considerado estado de atenção. O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é que ela varie entre 50% e 80%.

