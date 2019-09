Análise de listas de material escolar será ação integrada entre procons Estadual e Municipal

Atribuições relacionadas com o acompanhamento e análise das listas de material didático e planilhas de custos de escolas particulares em ação integrada entre os procons Estadual e Municipal de Campo Grande foram discutidas em encontro realizado na manhã de hoje (19.09), na sede do Procon Campo Grande do qual participaram representantes dos dois órgãos de defesa do consumidor e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul – Sinepe.

Pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, houve a participação do superintendente Marcelo Salomão e da coordenadora de Gestão de Processos, Patrícia Mara da Silva enquanto pelo Municipal o sub secretario Valdir Custódio e representando o Sinepe a sua presidente Maria da Glória Paim Barcellos.

Entre os pontos conclusivos da reunião há que se destacar a determinação de data limite para as escolas apresentarem a lista de material a ser solicitado aos pais como para análise do Sinepe que em comum acordo foi fixada para o dia 29 do mês de novembro, bem como a não aceitação de alguns itens como é o caso de material de limpeza.

Ficou acertado que caberá ao Procon Estadual oficiar as escolas a respeito do que foi decidido e, durante as discussões, a advogada Patrícia Mara deixou claro a necessidade de trabalhos preventivos, como é o caso da análise a ser realizada, uma vez que “ o consumidor deve sempre ser protegido”. Já em relação ao trabalho conjunto, tanto o superintendente do Procon Estadual como o subsecretário, titulas do Municipal entendem que os resultados finais serão proveitosos, principalmente para a comunidade.

Comentários