AME-MS PARTICIPA DO XVIII Fórum DA ANERMB

Vitória (ES) -Nesta quinta (22), no auditório do Tribunal de Contas do ES, acontece o XVIII Fórum da Associação Nacional das Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares, no evento a Diretoria da Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul, AME-MS, está representada pelo seu presidente Thiago Monaco Marques e o pelo Diretor de Relações Institucionais Antonio Ramos de Oliveira.

A programação do Fórum ocorrerá nestes dias 22 e 23 de agosto e é um dos mais importantes eventos nacionais relacionados a categoria. No encontro, as entidades representativas vão contribuir de forma sistemática na formação dos debates, e propostas de inclusões na direção de normas jurídicas dentro dos estados da federação, bem como, colaborar para as relações destas entidades em todo o Brasil.

Na manhã desta quinta, aconteceu a Assembleia Geral da ANERMB, onde foi elaborada a CARTA DE VITÓRIA, versando sobre as principais reivindicações da categoria, dentre elas: Que os militares dos estados não sejam retirados do artigo 22 inciso XXI do projeto, permanecendo assim a simetria dos policiais e bombeiros militares do Brasil com as Forças Armadas, conforme texto da PEC-06 (Reforma da Previdência); Que o projeto de Lei de Abuso de Autoridade seja totalmente revogado; Que o Presidente da República instale um programa habitacional para os policiais e bombeiros militares do Brasil junto à CAIXA aos moldes do Programa Minha Casa Minha Vida dentre outras demandas.



Na oportunidade o atual Presidente da ANERMB, Sargento Leonel Lucas, foi reconduzido ao cargo para um mandato de cinco anos e nesta data nomeará a nova Diretoria Executiva da entidade.

Em relação as palestras os temas serão os seguintes: A previdência dos militares estaduais, as recentes alterações no código penal militar, a participação dos militares na política, principais projetos que atualmente tramitam no Congresso Nacional, bem como, planejamento de ações em Brasília na defesa dos direitos da categoria, apresentação de um estudo inédito sobre a saúde mental de policiais e bombeiros militares, alterações do Estatuto da ANERMB, valorização dos militares estaduais, dentre outros.

Dentre os diversos oradores, o evento contará com a participação do governador do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel que palestrará sobre a importância das instituições militares para a preservação da ordem pública; O Deputado Estadual por Espirito Santo Capitão Assunção, que discorrerá sobre a política de valorização projeto político militar e do Senador Marcos do Val que será um dos palestrantes do tema valorização policial e anistia.

“É importantíssimo a participação da AME MS, nesta discussão de temas de grande relevância para o cenário nacional da família militar estadual, bem como estarmos aproximando e conhecendo a realidade das demais instituições militares do Brasil. ” Finalizou Monaco Presidente da AME-MS.

