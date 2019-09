AME-MS participa de l Simpósio de Direito Militar do Conesul

Dourados (MS)-Nesta terça e quarta-feira (10 e 11), o Diretor de Relações Institucionais da ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DE MATO GROSSO DO SUL, AME-MS, Antonio Ramos de Oliveira está representando a entidade no I Simpósio de Direito Militar do Conesul. que acontece em Dourados.

O objetivo do Simpósio é difundir a ciência, aperfeiçoar a atuação do advogado Militar, do agente público operador do Direito e de que trabalha no meio. A participação AME-MS tem por objetivo, absorver novos conhecimentos, para com isto, melhorar cada vez mais o atendimento jurídico junto a seus associados.

Diversos temas e problemáticas relacionados à Segurança Pública estão sendo debatidos, e os palestrantes convidados são oriundos de quatro Estados diferentes da federação, são eles: Presidente da Comissão de Direito Militar da 4ª Subseção, Advogado Douglas Patrick Hammastrom; Ministro do Superior Tribunal Militar, General do Exército Odilson Sampaio Benzi; Promotor de Justiça MG, Doutor em Ciências Jurídico-Sociais Joaquim José Miranda Júnior; e Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa de Direito Militar (INBRADIM), Murilo Ferreira dos Santos.

A evento foi organizado pela 4ª Subseção Dourados/Itaporã, por meio da Comissão de Direito Militar, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul.

Crétidos: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Comentários