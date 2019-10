Alunos da REME já podem confirmar matrícula para 2020 a partir desta terça-feira

Alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino (Reme) e que têm interesse em continuar estudando nas escolas municipais já podem confirmar matrícula a partir desta terça-feira (22). Tanto quem estuda nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) quanto quem está matriculado nas escolas, o prazo termina dia 11 de novembro e os pais ou responsáveis devem procurar a unidade em que a criança estuda para confirmar sua permanência em 2020.

Esta foi uma das principais informações divulgadas na manhã desta terça-feira (22), durante o lançamento do calendário de matrículas para o próximo ano, que aconteceu no Centro de Formações da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e contou com a a presença do prefeito Marquinhos Trad, da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos , do chefe de gabinete, Alex Gonçalves, do diretor-adjunto da Agetec, Edinei Lemes, superintendentes e chefias da Semed.

Na abertura do evento, o prefeito Marquinhos Trad destacou a dedicação dos profissionais da Rede Municipal de Ensino (Reme). “Fico impressionado quando visito uma unidade escolar e vejo o cuidado que vocês estão tendo com as escolas e principalmente o carinho com que tratam nossos alunos. É impressionante essa dedicação. O trabalho que vocês desenvolvem é de excelência”, pontuou.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes destacou a importância do trabalho em parceria com os diretores, no sentido de enfatizar nas unidades, os prazos para as matrículas. “É importante o empenho de todos para que estes prazos não sejam esquecidos, tornando mais ágil o trabalho da equipe da Central de Matrículas”, disse.

Confirmações

No total, 90.390 alunos devem confirmar a matrícula. Para garantir a vaga no próximo ano, os pais ou responsável pelo aluno devem ir até a secretaria da escola ou da EMEI, munidos de documento pessoal e comprovante de residência, caso necessite atualizar dados cadastrais e assinar o requerimento de permanência.

Quem perder o prazo de confirmação deverá aguardar a segunda etapa do cronograma para efetuar a matrícula junto aos alunos novos.

Já os alunos novos que pleitearem vaga nas escolas do município para 2020 devem realizar a pré-matrícula entre os dias três e 22 de dezembro. Os pais podem escolher no site, até três unidades. A designação será feita no dia 14 de janeiro e os pais têm até o dia 17 para procurar a escola e efetivarem a matrícula. Quanto aos alunos novos das EMEIs, a divulgação da primeira lista de alunos inscritos no banco de dados da Semed será dia 14 de janeiro.

94 escolas da Reme.

Para garantir que os pais não percam os prazos de todas as fases da matrícula, a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão, explicou que as equipes da Semed farão panfletagens nas unidades escolares para reforçar o trabalho de informação que já está sendo feito nas escolas, além de blitz em vias públicas.

“A confirmação da matrícula é fundamental porque possibilita a atualização dos dados do aluno e facilita desde o planejamento das vagas e turmas pela Reme até a compra de uniformes e materiais escolares”, afirmou.

Conforto

A novidade deste ano é que os pais poderão realizar as solicitações de matrículas durante todo ano de forma on line e não apenas no período de pré-matrículas. Essa comodidade foi possível graças ao trabalho em parceria com a Agetec (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), que vem trabalhando para garantir um site funcional, que proporciona agilidade do processo de matrículas e permite aos pais o acompanhamento on line da situação do filho, desde o cadastramento até a designação.

Segundo o diretor-adjunto da Agetec, Edinei Lemes, desde o início da gestão, a Agetec realiza trabalhos na área da Educação para dar maior integridade às informações e ajudar a comunidade escolar. “Temos uma equipe dedicada a estes projetos e por isso vamos conseguir reduzir especialmente as questões de fila. Por isso é um prazer muito grande participar deste evento porque esse projeto visa facilitar muito a vida dos pais das nossas crianças. Mostra que mostra que estamos no caminho certo de auxílio a nossa sociedade”, destacou

Escolas de Tempo Integral

Nas escolas de tempo integral “Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista e “Professora Iracema Maria Vicente”, a pré-matrícula para os alunos novos será realizada pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br, conforme edital publicado no Diogrande.

Na escola agrícola “Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo”, a pré-matrícula deve ser feita na própria unidade escolar, também de acordo com edital a ser publicado no Diogrande.

Quanto às escolas do campo, as matrículas serão realizadas na própria unidade seguindo o calendário escolar da própria escola.

Serviço

Para mais informações, a Semed disponibiliza o telefone 0800.615.15.15, que funciona das 7h30 às 17h30, mesmo horário da Central de Matrículas, que está localizada na Semed, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

O link para conferir as listas divulgadas pela equipe da Central de Matrículas e realizar a pré-matrícula é o www.matriculasreme.capital.ms.gov.br