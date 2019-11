Altas temperaturas e pancadas isoladas de chuva são previstas para esta sexta-feira

Calor e tempo nublado com pancadas de chuva. Essa é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para algumas regiões de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (22.11). Conforme previsão detalhada do instituto, nas regiões centro-leste, norte e nordeste, o tempo será parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para as demais áreas, parcialmente nublado com possíveis chuvas isoladas no período da tarde.

Enquanto a chuva significativa não vem, o calor deve permanecer em todas as regiões do estado. A temperatura máxima será de 38°C, com tendência a estável, e a mínima será de 19°C no início da manhã. A umidade relativa do ar acompanha as temperaturas que devem ser registradas neste dia, podendo variar entre 95% e 25%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A ocorrência de chuva generalizada e com acumulados significativos pode ocorrer a partir do dia 26 de novembro, conforme estimativa do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec).

Confira no mapa a previsão para algumas regiões do Estado.

