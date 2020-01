Águia Negra e Pontaporanense, tradicionais clubes com históricos diferentes abrem Estadual de Futebol nesta Quarta-feira

Começa nesta quarta-feira (22/01) o 42º Campeonato Estadual de Futebol. Águia Negra, de Rio Brilhante, e Pontaporanense, do município de Ponta Porã, abrem a mais tradicional competição esportiva do Estado, no estádio Ninho da Águia, às 20h15. São dois clubes tradicionais, porém com históricos diferentes em suas trajetórias no futebol profissional.

Outra questão é que a exemplos de anos anteriores, o certame terá seu início sem grandes atrações e muito menos inovações, porém, marcado pela dedicação de abnegados dirigentes de clubes participantes do referido campeonato.

O Time da Casa, o Águia Negra, atual campeão da primeira divisão, está entre os principais favoritos ao título de campeão, pois, também terá neste ano a Copa do Brasil e o Brasileiro Série D. Diante disso reforçou a equipe. Entre as novidades estão o meio campo Marinho, que retorna ao clube- No ano passado integrou a equipe no estadual, o lateral Valdinei, campeão em 2012, pelo rubro-negro também retorna e o volante Mutuca, que estava no futebol catarinense. A equipe será comandada pelo técnico Rodrigo Casca, o mesmo do ano passado.

O Rubro Negro do interior, com 48 anos de existência, chegou ao futebol profissional em 1992, e tem em seu histórico os títulos de campeão dos estaduais da 2ª divisão de 2001, e os da 1ª divisão de 2007, 2012 e 2019. Participou de seis competições nacionais, a Copa do Brasil de 2008, 2013 e 2015, e o Brasileiro Série C de 200 7 e 2008 e Série D de 2013.

Já a Sociedade Esportiva Ponta-poranense, fundado com o nome de Clube Comercial, em outubro de 1953, está entre os mais antigos do futebol profissional de MS. Com 66 anos, estreou no futebol profissional em 1982, ano em que foi 4º colocado no Estadual. Sua melhor colocação no futebol profissional foi o título de vice-campeão de 1994. No ano seguinte disputou a Copa do Brasil e foi eliminado pelo Internacional (RS). Depois de ter ficado fora do profissionalismo por alguns anos, voltou em 2015, ano em que disputou a série B. No ano passado levantou a taça de campeão da Série B, único campeonato que ganhou no certame profissional.

Para o atual certame, tem como base jogadores prata da casa, e o objetivo primordial é conseguir se manter na primeira divisão.

O CAMPEONATO

O Campeonato Estadual de Futebol de 2020 não tem nenhuma grande novidade, ou inovação. Os clubes não fizeram grandes contratações. A diferença é que neste ano diminuirá o numero de participantes, cai de doze para 10 equipes.

Um dos pontos negativos é a ausência de clubes de Dourados. O Sete de Setembro, campeão de 2016, se licenciou da competição, alegando falta de estrutura. O Operário AC foi rebaixado para a série B. O Ubiratã, ouitro tradicional clube também, está fora desde 2015.

Conforme o regulamento, todos os 10 clubes participantes jogam entre si em turno único. Os oito melhores colocados avançam para as quartas de final e os dois últimos serão rebaixados. As finais do torneio estão marcadas para os dias 19 e 26 de abril.

PARTICIPANTES: Comercial, Operário FC, Corumbaense, Cena de Nova Andradina, Aquidauanense, Maracaju AC, Costa Rica e Serc-Chapadão, Águia Negra e Ponta Poranense.

