Águia dá vexame, leva goleada e dá adeus a Copa do Brasil

O Águia Negra sofre goleada por 6 a 2 diante da Ferroviária, em Araraquara, e pela 31ª vez na história o futebol do MS fica no meio do caminho, ou não consegue chegar nem mesmo às oitavas de finais na Copa do Brasil.

No jogo realizado ontem (26/02) pela segunda fase, o Águia dava boas esperanças ao futebol sul-mato-grossense, pois, vinha embalado pela boa campanha no Estadual e pela boa vitória sobre o Sampaio Correa, equipe integrante da Série B do futebol nacional.

Apesar da péssima campanha no Paulistão, onde é lanterna no seu grupo (6 pontos em 7 jogos), a Ferroviária caracteriza a realidade diferente do futebol paulista com relação ao sul-mato-grossense.

No jogo de ontem, a Ferroviária deu demonstração de que faria um jogo tranquilo quando abriu o marcador logo aos oito minutos, com gol do centroavante Henan. Mas o time diminuiu o ritmo e deu espaços para o Águia Negra, que, na bola parada alcançou o empate dez minutos depois, em cobrança esperta de Salomão, que mandou direto ao gol de Saulo quando todos esperavam um cruzamento.

Foi um breve suspiro ao time sul-matogrossense, já que na reta final da etapa, Tony e Claudinho, duas vezes, deixaram a Ferrinha com 4 a 1 no marcador. Na parte final do jogo, Max e Caio Rangel aumentaram para a Ferroviária, enquanto Pedro Isidoro descontou para o Águia Negra.

A Ferroviária avança pela primeira vez à terceira fase da Copa do Brasil. Das suas quatro panteriores, a melhor havia sido em 2016, quando eliminou o Salgueiro-PE na fase inicial, mas caiu na sequência para o Fluminense.

A AFE enfrentará na próxima etapa o vencedor de Operário-PR x América-MG, que jogam no dia 5 de março, às 20h, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

Até agora, o time Grená já soma por sua participação na Copa do Brasil, R$ 2,6 milhões em premiações. O jogo teve 1.310 torcedores pagantes e ainda de R$ 17.455,00

Em 32 anos de Copa do Brasil, o pior resultado do futebol do MS ainda é os 10 a 0 sofrido pelo Naviraiense para o Santos no dia 10 de Março de 20010.

A melhor campanha é do Comercial, que em 1994 garantiu a 7ª colocação na referida competição.

