Águia confirma favoritismo ao derrotar Pontaporanense na abertura do Estadual

Com dois gols no primeiro tempo o Águia Negra derrota a Pontaporanense por 2 a 0, a garante primeira vitória no Campeonato Estadual de Futebol/2020. O confronto realizado nesta Quarta-feira (22/01) diante de muita chuva no estádio Ninho do Águia, na cidade de Rio Brilhante, contou com 885 pagantes.

O primeiro gol da partida foi assinalado por Careca aos 23 minutos da etapa inicial. Ele aproveitou cruzamento do lado esquerdo feito por Erick. O segundo gol aconteceu aos 47 minutos por meio de Salomão, que bateu da entrada área da área. Com a vitória, o time da casa, Águia Negra, passa a contar com três pontos e volta a jogar no dia 1° de fevereiro, diante do Comercial, no Estádio Morenão, em Campo Grande.

Já o time de Ponta Porã, depois da derrota de ontem, volta suas atenções para o confronto que fará diante do Operário FC, no dia 2 de fevereiro, também no Morenão, em Campo Grande.

O Campeonato Estadual conta com participação de dez equipes, que farão confronto em turno único. Os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase.

OUTROS JOGOS

Dia 26/01- 15h – Corumbaense x Maracaju – estádio Artur Marinho

01/02/ – 15h – Aquidauana – aquidauanense x Serc/Chapadão – Estádio Noroeste

01/02/ – 16h – Nova Andradina x Costa Rica – Estádio Laertão

