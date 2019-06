AGIR Regional, é o Procon CG e a FM UCDB levando oportunidade aos bairros da Capital

O PROCON Municipal (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor) em parceria com a FM UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) irá realizar a primeira edição do AGIR Regional. O evento que contará com renegociação de dívidas, cursos gratuitos, exames e outros serviços, acontece no próximo sábado, 29, na região bandeira.

O AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização) consiste na triagem do consumidor e encaminhamento para agilização de cada situação pendente, ou seja, é uma maneira rápida que o Procon CG criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Trata-se de um mutirão de atendimento presencial e também, de forma on-line, através da plataforma governamental consumidor.gov.br . Aqui o consumidor pode resolver qualquer pendência financeira de consumo que ele possuir em qualquer Estado do País. São oferecidas as melhores condições de negociação”. Destaca o Subsecretário Valdir Custódio.

Nossos parceiros Águas Guariroba e Energisa estarão novamente nessa ação juntamente com outras empresas atendendo, negociando dívidas em atraso e tirando dúvidas. É importante lembrar que através do Programa Eficiência Energética, vamos ter o credenciamento e contemplação de cinco geladeiras.

As “Mãezinhas do Coração” e a ACIESP (Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo), também estarão presentes no evento oferecendo cursos de capacitação para a comunidade.

A parceria do AGIR com a FM UCDB se transformou em um evento regional, onde está previsto acontecer seis edições para esse ano de 2019 em todas as regiões de Campo Grande. O primeiro será na região bandeira na Escola José Mauro Messias da Silva na Moreninha IV. De acordo com diretor Daniel Ávalos Aguero, o AGIR Regional vai possibilitar que as pessoas da comunidade tenham uma visão de crescimento, além de trazer a facilidade para as negociações de dívidas. “Esses cursos gratuitos vão fazer com que as pessoas se capacitem e possam aumentar sua renda sem precisar sair de casa, vão se motivar e ter uma projeção maior de vida. O AGIR vai trazer para perto da comunidade o que muitas vezes ela precisa, mas, por falta de tempo ou condições financeiras não faz, como por exemplo, ir até o centro da cidade”. Disse Daniel.

A FM UCDB colocou à disposição do AGIR Regional o Projeto de Extensão e Curso, disponibilizando professores e alunos para realizar cursos e ministrar palestras, todos gratuitos e com certificado de participação.

“Em suas pregações, cristo sempre nos estimulou a sermos boas pessoas e, além disso, fazer o bem, usar nossa força, energia, talento e dedicação para ajudar o próximo. Eu vejo isso nessa parceria que estamos construindo com o AGIR, ir à direção do meu irmão! Ver o que ele precisa, conhecer sua realidade, isso sugere compaixão! Então, quero dizer do nosso orgulho e satisfação de unir a FM Educativa UCDB com os parceiros envolvidos nessa ação. Bons cristãos e honestos cidadãos, assim Dom Bosco construiu seu ideal que vai nos inspirar nessa edição do AGIR”. Comentou o Padre João, Diretor Presidente da FM UCDB.

O evento também vai contar com um Concurso de Cantores Mirins, com premiação para crianças até 12 anos, além de brincadeiras e muita diversão para os pequenos.

A CASSEMS (Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul) disponibilizará um ônibus com capacidade para realizar mamografias e preventivos. Também em parceria com a com a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) através da CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), vai acontecer vacinação e doação de cães e gatos.

O AGIR Regional é o símbolo do respeito entre o Procon CG e o cidadão campo-grandense, levar os serviços que o Órgão oferece ao consumidor que está distante é primordial. “É o Procon se fazendo presente com respeito ao cidadão aonde ele necessita, então concentrar os atendimentos ou os eventos do Procon em um único lugar, no centro, não é atender com eficiência e eficácia .Respeito é estar aonde o cidadão mora e atender, inclusive nos finais de semana, se for necessário”. Finaliza o Subsecretário.

Serviço

Local do evento: Escola José Mauro Messias da Silva

Endereço: Ivo Osman Miranda, 281, Moreninha IV

Data: 29/06/2019 (Sábado)

Horário: Das 08:00 às 16 horas

Inscrições: (67) 98469-1001 (PROCON)

Comentários