AGIR Regional acontece na região Imbiruçu no dia 30 de novembro

O AGIR Regional chega na sexta e última edição do ano de 2019, a região que será contemplada com esse projeto do Procon Campo Grande em parceria com a FM UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e com a ACIESP (Associação de Capacidade de Economia Solidaria do Povo), vai ser a imbirussu, na Escola Municipal Desembargador Carlos Garcia de Queiroz no Bairro Zé Pereira. O evento leva para comunidade além de renegociação de dívidas, cursos gratuitos com certificado de participação, Concurso de Cantores Mirins, atrações culturais, premiações e muito mais.

O AGIR (Ação de Gestão de Inadimplência para Regularização) é uma maneira rápida que o Procon Campo Grande criou para o consumidor negociar suas dívidas. “Trata-se de um mutirão de atendimento presencial e também, de forma on-line, através da plataforma governamental consumidor.gov.br . Aqui o consumidor pode resolver qualquer pendência financeira de consumo que ele possuir em qualquer Estado do País. São oferecidas as melhores condições de negociação”. Destaca o Subsecretário Valdir Custódio.

Nossos parceiros Defensoria Pública, Águas Guariroba e Energisa, estarão novamente nessa ação atendendo, negociando dívidas em atraso e tirando dúvidas. “Em um parcelamento feito fora do AGIR, o consumidor poderia parcelar com a Energisa, por exemplo, com uma entrada de 50% e o restante em até 10 vezes, aqui no AGIR essa entrada pode cair para 10%, e o parcelamento pode chegar até 36 vezes. Cada caso precisa ser analisado, mas as nossas condições sem dúvidas são as melhores possíveis”. Comenta o Subsecretário.

As nossas parceiras, ACIESP e a FM UCDB com o Projeto de Extensão e Curso, estarão oferecendo cursos gratuitos, atrações culturais e muita diversão para as crianças com um espaço kids. A idade mínima para participar dos cursos é de 13 anos, já o Concurso de Cantores Mirins é para crianças até 12 anos.

“Quero dizer do nosso orgulho e satisfação de unir a FM Educativa UCDB com os parceiros envolvidos nessa ação. Bons cristãos e honestos cidadãos, assim Dom Bosco construiu seu ideal que vai nos inspirar nessa edição do AGIR”. Comentou o Padre João, Diretor Presidente da FM UCDB.

De acordo com a diretora da ACIESP, Ceurecy Santiago Ramos, a parceria com o Procon surgiu a partir de uma conversa com o Subsecretário Valdir Custódio. “Estávamos conversando sobre o meu desejo em ajudar o próximo, e como a ACIESP tem me proporcionado isso, foi aí que o Valdir me contou sobre o AGIR. Eu vi ali uma oportunidade de levar os cursos que a ONG (Organização não Governamental) oferece, para todas as regiões da cidade, e assim, ajudar um número maior de pessoas”.

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) através da CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), vai vacinar e doar cães e gatos. A ABO-MS (Associação Brasileira de Odontologia seção Mato Grosso do Sul), também estará no AGIR Regional ensinando técnicas de escovação supervisionada no escovódromo e distribuir kits infantis de higiene oral.

Atrações

Além do Concurso de Cantores Mirins que terá premiações para os primeiros colocados, as crianças também participam com gincanas, atividades recreativas, picolés e muito algodão doce.

Os cantores Kauan Araújo, Arthur Carvalho, Kauan Oliveira e as cantoras Dila Alves e Andreia Rios já confirmaram presença na sexta edição do AGIR Regional.

“É o Procon se fazendo presente com respeito ao cidadão aonde ele necessita, então concentrar os atendimentos ou os eventos do Procon em um único lugar, no centro, não é atender com eficiência e eficácia. Respeito é estar aonde o cidadão mora e atender, inclusive nos finais de semana, se for necessário”. Finaliza Valdir Custódio.

Serviços

Local: Escola Municipal Desembargador Carlos Garcia de Queiroz

Endereço: Rua Itaporanga, s/n – Zé Pereira, Campo Grande

Data: 30 de novembro de 2019

Horário: Das 13h às 17h

Informações e inscrições: (67) 984691001

