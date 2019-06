Agetran interdita diversas vias para realização de festas juninas e eventos culturais

A Agetran (Agência Municipal de Transportes e Trânsito) interdita diversas vias neste feriado para realização de eventos culturais, gospel e festa junina.

No dia 13 ao dia 16 de junho para realização da Festa do Arraial de Santo Antonio a Avenida dos Crisântemos ficará interditada entre as Ruas Zákia Nahas Siufi, a partir das 8 horas até a meia noite.

No dia 13 de junho a Rua Armando Holanda ficará interditada entre as Ruas Rafael Hard e Marques Ferres para realização de evento beneficente, no período das 16 às 2 horas. Neste mesmo dia a Rua Dr. Michel Scaff ficará interditada entre as Ruas Marcino dos Santos e Rua Dr. Antonio Alves Arantes, no período das 18 às 23 horas.

No dia 15 a Rua Mona Lisa ficará interditada entre a Rua Apetubas e Ruas Dantas, para realização de Evento Gospel, das 14 às 22 horas.

Dia 15: Rua Temístocles ficará interditada entre a Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras, para realização de evento cultura, das 16 as Zero hora; interdição da Avenida Tiradentes entre as Ruas Mogi das Cruzes e Eldorado, para realização de Festa Junina, das 19 às 23 Horas; Interdição da Avenida Marques de Pombal para realização de Festa Junina, das 16 a Zero Hora; Interdição da Rua Cidreira, entre a Rua Ivolandia e a Rua Morro do Pilar, do meio dias às 23 horas; Interdição da Rua Cigana entre a Rua Pedro Martins e Rua Abel Aragão, das 15 a Zero Hora.

Nos dias 14 e 15 as interdições serão: Rua Ademar Baltazar, entre as Ruas Fenícia e Rua Camila, das 18 as Zero Hora; Rua Lydia Baís, entre a Rua 15 de Novembro e Rua 7 de Setembro das 6 a Zero Hora.

