Agepan autoriza empresa a operar duas linhas interligando oito cidades de MS

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) concedeu autorização para operações da empresa Viatur Transportes e Turismo nas linhas Três Lagoas – Ribas do Rio Pardo (nos dois sentidos) e Ribas do Rio Pardo – Ponta Porã (também ida e volta). As operações começaram nesta quarta-feira (13), beneficiando também quem quer viajar entre outras cidades nesse trajeto: os seccionamentos das linhas promovem a ligação entre Três Lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo; e entre Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã.

Nos terminais de embarque de todas as oito cidades haverá pontos de venda de passagem da Viatur. A empresa irá operar com ônibus LD Executivo de 44 lugares, que conta com poltrona soft, apoio para pernas, ar condicionado, TV/DVD e disponibilidade de água. Como linhas regulares, fica também assegurada nessas viagens a oferta das gratuidades legais, para idosos e pessoas com deficiência. Os valores das passagens seguem as tabelas de tarifas definidas pela Agência Reguladora e podem ser consultados no site.

Quadro de horários

A linha Três Lagoas – Ribas do Rio Pardo terá saída diária, às 18:30. No sentido Ribas do Rio Pardo – Três Lagoas, a partida será às 20:30. A viagem faz parada em Água Clara.

Para a linha Ribas do Rio Pardo – Ponta Porã, a saída autorizada é às 22:30, o que permite a conexão para quem está vindo de Três Lagoas e Água Clara e pretende ir a Campo Grande ou a qualquer das outras cidades até o destino final da linha. Já a saída de Ponta Porã em direção a Ribas do Rio Pardo será às 13:30 diariamente, da mesma forma possibilitando a conexão na direção de Três Lagoas.

Usuário

As autorizações possibilitam uma nova opção de viagem na ligação de Três Lagoas a Ponta Porã. Particularmente, deverá melhorar o serviço para quem precisa viajar em um dos principais trajetos do sistema intermunicipal, na ligação entre a Capital e Três Lagoas. O passageiro terá a opção de viajar com a operadora que já atua ali – Viação São Luiz – ou utilizar o serviço da Viatur, com conexão em Ribas do Rio Pardo.

“O objetivo é sempre a busca da eficiência no serviço. Com equilíbrio e com a satisfação que o usuário precisa”, afirma o diretor-presidente da Agepan, Youssif Domingos. “Dentro do que foi estabelecido no acordo firmado pelo Estado para futuramente licitar as linhas do sistema, a Agepan está trabalhando para assegurar o melhor serviço possível já agora, no modelo de concessão de autorizações precárias, seja para as empresas que demonstrem a capacidade de continuar operando, seja para cobrir eventual deficiência em determinado trecho”, explica o diretor de Transportes, Ayrton Rodrigues.

Início

As primeiras viagens começaram a ser executadas nesta quarta-feira (13), com a operação entre os principais seccionamentos. Haverá saída de Três Lagoas para Campo Grande às 18:30; de Campo Grande para Três Lagoas às 19:00; de Ponta Porã para Campo Grande às 13:00 e de Campo Grande para Ponta Porã à meia-noite.

