Agência Estadual de Metrologia verifica lombadas eletrônicas em nove municípios de MS

Equipes da Agência Estadual de Metrologia (AEM/MS), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e delegado do Inmetro em Mato Grosso do Sul realizam de 8 a 12 de julho a verificação periódica de lombadas eletrônicas localizadas nos municípios de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Bataguassu, Anaurilândia, Coxim, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Bandeirantes e Jaraguari. Serão realizadas verificações em equipamentos pertencentes ao Detran e à CCR MS Vias, totalizando 44 faixas de rolamento.

Para receberem os Laudos de Verificação, as lombadas eletrônicas passam por cinco ensaios (quando a verificação for periódica ou eventual) e 10 ensaios quando a verificação for inicial, em cada faixa de rolamento. As equipes da AEM/MS fazem a verificação inicial (obrigatória, antes de a lombada ser colocada em uso) a verificação periódica (obrigatória, realizada anualmente) ou eventual (todas as vezes que o equipamento receber manutenção). O objetivo é o de proporcionar segurança aos usuários no que se refere à real velocidade registrada pelo equipamento.

Caso haja dúvida sobre a verificação da lombada ou radar, o Inmetro disponibiliza um portal para consultas de instrumentos que pode facilitar o acesso às informações sobre a verificação e validade de medidores de velocidade. Para consulta, tenha em mãos o Número do Inmetro e Número de Série do instrumento que deseja consultar. No site da Agência Estadual de Metrologia, www.aem.ms.gov.br, clique no botão Serviços Online, selecione Consulta de Instrumentos, insira o tipo de instrumento desejado, preencha as informações necessárias e clique em Consultar.

Os consumidores que necessitarem de outros esclarecimentos podem obter informações por meio da Ouvidoria da AEM/MS, pelo número 0800 67 5220.

