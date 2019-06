Adoção: Exposição Nasce uma Família fica no TJ até dia 12

A exposição fotográfica Nasce uma Família, que revelou famílias transformadas pela adoção, inaugurada no Shopping Campo Grande no dia 24 de maio, agora mudou de local e até o dia 12 de junho ficará no prédio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Dispostas estrategicamente no corredor entre os prédios da administração e os gabinetes dos desembargadores, as imagens emocionaram os milhares de visitantes que admiraram essa forma incondicional de amor, que é a adoção.

Assim, a partir desta segunda-feira (3), a exposição fotográfica, idealizada e promovida pela Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), inova ao mostrar adotados e adotantes, com os exemplos de amor incondicional por uma vida gestada no coração e permite que os visitantes do TJMS aproveitem para conhecer mais sobre o tema.

Importante lembrar que, com a iniciativa, o Poder Judiciário de MS pretende provocar debates e reflexões em todas as camadas da sociedade sobre o direito à convivência familiar e, para esse trabalho tão sensível, teve a colaboração dos fotógrafos Alexis Prappas, Allan Kaiser, Beatriz Terra, Beto Nascimento e Leonardo T. Vieira – profissionais que aceitaram o desafio de registrar o cotidiano de famílias que tiveram suas vidas transformadas pela adoção.

A exposição, que tem o apoio do presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello Leandro, é a mais perfeita demonstração da poesia revelada em fotografias que aquecem os corações e causam a inquietação necessária para discussão e reflexão do tema adoção. Os fotógrafos retrataram nas imagens o sentimento e a alma dessas famílias.

Na solenidade de inauguração, a coordenadora da Infância e da Juventude, Desa. Elizabete Anache, lembrou que os brasileiros convivem com índices intoleráveis de violações aos direitos da criança e do adolescente e que uma das violações mais tristes é a privação do direito à convivência familiar.

A magistrada ressaltou que a exposição pretende-se, de forma leve, afetuosa e com toda a delicadeza que o tema merece, demonstrar que adotar é acreditar que a história é mais forte que laços de sangue, que o afeto é mais forte que o destino.

Ao deixar o TJMS, a exposição segue para o Fórum da Capital para visitações de 17 a 28 de junho e, a seguir, será disponibilizada no Centro Integrado de Justiça (Cijus), de 1º a 12 de julho, antes de ser encaminhada para as comarcas do interior.

No TJMS, as imagens podem ser apreciadas de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Contudo, se alguma escola ou universidade desejar um visita direcionada, basta contatar a Secretaria de Comunicação do TJMS para agendar a data. Visite e surpreenda-se!

Comentários