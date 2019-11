Acusado pelo PSL de ser “Bolsonarista”, David entrará com pedido de desfiliação do partido

O deputado estadual Coronel David vai pedir desfiliação do PSL por justa causa, diante dos últimos acontecimentos e ações que a todo custo tentam desestabilizar o mandato político dele, por parte de seus “companheiros de partido”, mais uma atitude de clara perseguição política chegou ao conhecimento do parlamentar, especialmente por não aceitar trair os ideais do presidente Jair Bolsonaro. Um documento assinado pela cúpula regional composta pela senadora Soraya Thronicke, Presidente Regional do PSL, Deputado Federal Loester Trutis, Deputado Estadual Capitão Contar e sua esposa Iara Diniz, que a todo custo tentam impedir a ação parlamentar livre, bem como retirar de David o mandato que lhe foi conferido pelo povo, com acusações de que não segue as orientações partidárias e que segue o presidente Jair Bolsonaro, ao invés do partido.

“O evidente distanciamento partidário e político se agrava diante dos posicionamentos públicos tomados em se manifestar em não ter relação com o partido e sim e tão somente com o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deixando entender que a qualquer momento pode se desligar do partido”, afirmaram em documentação enviada para a comissão. O mesmo documento foi enviado ao presidente nacional Luciano Bivar, que fato notório, está perseguindo e tentando prejudicar os bolsonaristas, colocando no mesmo documento nacional nomes como o deputado Eduardo Bolsonaro.

“Tenho orgulho de seguir com Bolsonaro e apresentado seu nome para Mato Grosso do Sul, fazendo parte da história vitoriosa de sua chegada até à presidência”, afirma David, que foi o único deputado estadual acusado de infidelidade partidária por seguir Bolsonaro. No entanto, não há como seguir orientações partidárias já que as mesmas nunca foram apresentadas no Estado, desta forma, é importante deixar claro que os apontamentos de infidelidade partidária apresentados pela cúpula do PSL em Mato Grosso do Sul, nada mais são que um ato claro de perseguição. Vale registrar que na Assembleia Legislativa a liderança de bancada é exercida pelo Deputado Estadual Londres Machado (PSD) no bloco parlamentar denominado “G10”, do qual Capitão Contar também faz parte, já que até o presente momento não pediu para sair. Ademais, o direito de atuação de cada parlamentar no plenário é individual, na representação legítima de seus eleitores, só havendo exceção quando a liderança de bancada orienta e indica alguma posição política nas votações, o que ainda não ocorreu nesta legislatura, nem da parte do G10 e, muito menos, por parte do PSL Regional, já que nenhuma reunião houve para tratar desse tema.

Assim, em nome da verdade se esclarece que o Deputado Estadual Coronel David está tranquilo em relação às falaciosas acusações que sofre em virtude da perseguição instalada em seu desfavor no PSL e confia na Justiça e no povo, que o elegeu e conferiu a ele um mandato que deve ser independente e democrático, pois lhe foi conferido o título de representante daqueles que o escolheram, no seio de toda população de Mato Grosso do Sul. “Com a consciência tranquila seguirei com ética, lealdade e gratidão, apoiando os atos do Presidente Jair Bolsonaro e trabalhando para um Brasil melhor, mais justo e fundado na verdade, certo de que estou cumprindo aquilo que minha consciência determina e meus eleitores esperam. Afinal, como disse o Presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do APB, a gratidão é uma virtude para quem tem, assim como sabemos que o tempo é o senhor da razão e que ninguém engana os eleitores impunemente. Viva o Brasil! Viva Mato Grosso do Sul”, finaliza.

Comentários