Acusado de estupro é preso na Capital

Um Guarda Municipal prendeu nesta manhã de sexta-feira (13), José Maria Rodrigues Pereira, vulgo “Faustão” acusado do estupro de duas adolescentes, no Jardim Colorado no último dia 5 deste mês. De acordo com a Delegada Anne Karine, da DEPCA “Faustão” que cumpria pena em regime semiaberto foi visto perambulando pela região do Bairro Guaicurus, quando foi detido e encaminhado a Delegacia. Ele foi ouvido pela Delegada.

CRIME

O autor rendeu as garotas, entrou na casa bebeu leite, comeu bolo e sempre agindo de forma agressiva com as vítimas as ameaçando com uma faca. As suas digitais ficaram gravadas nos objetos. Depois obrigou que a irmã mais velha filmasse o estupro. Além de praticar atos libidinosos com a vítima de 13 anos e agredir um bebê, com um tapa no rosto. Antes de fugir, trancou as vítimas na casa e pediu que contassem até 200 enquanto se evadia do local.

Comentários