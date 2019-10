Ações de Reinaldo fazem a diferença em MS, diz líder do Governo

Depois de participar, em uma semana, da maratona de eventos conduzida pelo governador Reinaldo Azambuja e comitiva em vários municípios do Estado, o deputado estadual José Carlos Barbosinha (DEM-MS), líder do Governo na Assembleia Legislativa, disse que “em tempos de crise e de instabilidade nacional, a ‘mão do Governo’ é que tem feito a diferença para os municípios de Mato Grosso do Sul”.

Sem descuidar do foco nas questões ligadas com o saneamento básico e a segurança pública, com a experiência aprovada de gestor público eficiente no comando da Sanesul (durante mais de sete anos) e da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) por quase dois anos, o deputado Barbosinha, no segundo mandato na Assembleia, destaca a preocupação do Governo em “manter um olhar carinhoso” com os municípios.

“Ações que até seriam de responsabilidade única e tão somente das Prefeituras, em razão de problemas localizados, o Governo tem se mostrado sensível e não se nega de ajudar, em muitos casos, assumindo integralmente a demanda”, cita o deputado, lembrando o caso da avenida Presidente Vargas, em Dourados, por exemplo, onde um desmoronamento subterrâneo do sistema de canalização do córrego Laranja Doce levou à interdição de parte da via, por onde sai grande parte da produção local.

“Com a intervenção dos nossos vereadores, o vice-governador Murilo Zauith, que comanda com eficiência a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura) encampou a situação e ofereceu a ajuda necessária do Governo para a prefeita Délia Razuk, união de esforços que se revelou vital para solucionar o problema. Nos próximos dias nós deveremos ter a volta da Presidente Vargas, totalmente restaurada”, observou Barbosinha.

O deputado douradense também participou, com Reinaldo e prefeitos de 16 cidades, da assinatura do convênio da ordem de R$ 119 milhões firmado pela Sanesul com a Caixa Econômica, para contemplar as cidades com ampliação da rede de distribuição de água e de coleta e tratamento de esgoto. “É a universalização do saneamento que vimos perseguindo para melhorar a saúde da população”, definiu ele que também acompanhou a equipe do Governo em ações realizadas nas cidades de Paraíso das Águas, Figueirão e no final de semana, em Amambai, onde, juntamente com o presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, representou o Governo nas comemorações dos 71 anos de emancipação do município.

