Acessibilidade, sustentabilidade e inovação são destaques da atuação do vereador Otávio Trad em 2019

“Esse foi um ano muito positivo, em que Campo Grande avançou em direção à modernidade em prol da melhoria da qualidade de vida de todos que aqui vivem” – Com essas palavras o vereador Otávio Trad define o ano de 2019.

Otávio está em seu segundo mandato e assim como nos anos anteriores, 2019 foi uma ano de muito trabalho, tanto na esfera legislativa com intensa atuação em Plenário quanto nos bairros, onde vereador esteve presente o ano todo conversando com os campo-grandenses. Confira os destaques deste terceiro ano do segundo mandato do vereador Otávio Trad.

Leis aprovadas:

Lei Complementar n. 352/19 – Dispõe sobre a contagem processual em dias úteis em procedimentos administrativos perante a Administração Pública Municipal;

Lei Complementar n. 354/19 – Autoriza exercício da profissão de Dog Walker em Campo Grande;

Resolução n. 1.303/19 – Cria o Programa Parlamento Jovem na Câmara Municipal;

Resolução n. 1.328/19: Cria a Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo;

Lei n. 6.308/19: Cria o Programa Aprimorando Talentos Para Alunos Com Altas Habilidades/Superdotação;

Lei Municipal n. 6.320/19 que institui o Dia da Comunidade Libanesa no município de Campo Grande;

Lei n. 6.341/19: Autoriza a criação do Centro Municipal de Interpretação de Libras de Campo Grande (CMILCG) para pessoas surdas e/ou com deficiência auditiva e dá outras providências;

Lei Complementar n. 364/19: Cria Programa Refis Natalino;

Lei n. 6.367/19 – Institui o Dia Municipal do Chef de Cozinha.

Projetos em Tramitação:

Projeto de Lei n. 9.488/19 – Institui o Projeto Família na 14

Projeto de Lei n. 9.515/19 – Dispõe sobre o Marco Referencial da Gastronomia como Cultura no âmbito do município de Campo Grande-MS e dá outras providências.

Projeto de Lei n. 9.517/19 – Dispõe sobre a implantação do “Programa de Coleta Contínua de Lixo Eletrônico” no município de Campo Grande-MS com a criação de postos de coleta em órgãos públicos determinados pela municipalidade.

Projeto de Lei n. 9.572/19 – Cria o Selo Municipal de Inclusão das Pessoas Com Deficiência e dá outras providências.

Projeto de Lei n. 9.573/19 – Dispõe sobre a valorização e o empoderamento das pessoas com deficiência nas peças publicitárias de Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Campo Grande-MS e dá outras providências.

Cartilha de Direito do Consumidor

Outra iniciativa do vereador Otávio Trad que foi destaque em 2019 foi o lançamento da 3ª Edição da Cartilha de Direito do Consumidor – Especial de Final de Ano disponibilizada nos formatos impresso e digital. “A cartilha é um resumo das leis do direito do consumidor em uma linguagem clara, objetiva para que de forma prática o consumidor consiga consultar na cartilha quais são seus direitos. Abordamos nesta edição especial de final de ano temas comuns desse período como compras pela internet, troca de produtos, festas de final de ano, viagens, e também antecipamos temas que frequentemente geram dúvidas como matrícula escolar e compras de material escolar”, explica o vereador.

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final

Presidente da Comissão de Justiça da Câmara Municipal pela terceira vez consecutiva, Otávio Trad conduziu, ao longo deste ano, um trabalho minucioso e técnico na comissão, que analisou 588 projetos de lei de autoria dos vereadores e do Executivo Municipal. Outro destaque do trabalho do parlamentar à frente da comissão foi a otimização de projetos de lei similares, o que permitiu celeridade à tramitação de matérias importantes para o Município como a lei que regulamenta o transporte individual de passageiros remunerado e a lei que autoriza a criação do Cetro Municipal de Interpretação de Libras.

Esporte, Lazer, Sustentabilidade

Preocupado com a qualidade de vida do campo-grandense, Otávio Trad desenvolveu, em 2019, projetos nos bairros de Campo Grande para incentivar a prática de atividades físicas e conscientizar a população acerca da importância dos cuidados com a saúde. O projeto Manhã Esportiva tem como objetivo promover uma manhã de esportes nas praças e parques da Capital.

Outra iniciativa do vereador que ganhou destaque foi a campanha de coleta de lixo eletrônico. Otávio Trad instalou, em seu gabinete, um ponto de coleta de lixo eletrônico e por meio de campanhas em suas redes sociais conseguiu conscientizar a população a descartar o lixo eletrônico de forma adequada.

Recursos e Investimentos para Campo Grande

Otávio Trad conseguiu viabilizar recursos federais para implantação de academias ao ar livre em Campo Grande. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares destinadas ao Município pelo senador Nelsinho Trad e pelo deputado federal Fábio Trad a pedido do vereador.

Comentários