Ação do Governo com o setor produtivo facilita acesso de empresas de turismo ao FCO

Trabalho realizado pelo Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) em parceria com o Sebrae-MS vai facilitar que empreendimentos o setor de turismo de Mato Grosso do Sul, em especial as micro e pequenas empresas tenham acesso ao crédito disponível no FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste).

Neste ano estão disponíveis R$ 72,3 milhões do FCO para o financiamento de empreendimentos do setor de turismo, sendo R$ 41,3 milhões para mini, micro e pequenas empresas e R$ R$ 31 milhões para médios e grandes tomadores. Até o momento, já foram efetivamente contratados R$ 12,5 milhões junto ao FCO para investimentos em empresas de turismo nos municípios de Itaporã, Sidrolândia, Ivinhema e Campo Grande.

“Nossa meta é aplicar 100% desse recurso disponível. As ações do Sebrae e Semagro, no âmbito do programa Investe Turismo que lançamos no início de julho, já são nesse sentido. Nas consultorias do Sebrae os empresários recebem orientação e documentação para elaboração de propostas já dentro das regras que o Banco do Brasil exige para pleitear financiamento junto ao FCO. Criamos um modelo diferente de atendimento, que permite ao empresário obter o crédito em um curto espaço de tempo”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

O titular da Semagro lembrou que até o momento já foram efetivamente contratados R$ 835,4 milhões, conforme relatório divulgado na 6ª Reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO – CEIF/FCO, realizada na quarta-feira (10) na Semagro. O valor corresponde a praticamente a metade dos R$ 1,687 bilhão disponíveis no Fundo para o exercício de 2019. Na 6ª reunião do CEIF foram aprovadas 53 propostas, totalizando R$ 115,2 milhões.

